Atomic Heart odhalilo první rozšíření. Annihilation Instinct nás zavede do Mendělejevova komplexu

Atomic Heart se svým únorovým vydáním slavilo nemalý úspěch a sklidilo značnou kontroverzi. My dnes ale budeme rozebírat úplně něco jiného. Tvůrci ze studia Mundfish slíbili čtveřici DLC a s trailerem nám představili první s podtitulem Annihilation Instinct. Na všechny platformy dorazí 2. srpna.

Hlavním dějištěm hry bude Mendělejevův komplex, nová oblast, která má zamotat naši mysl. Je obestřena bažinou, ale i přes nelehkou cestu k ní se výprava vyplatí. Pomůže vám totiž odhalit pravdu o stanici NORA, skrz kterou jste si v původní hře vylepšovali vybavení.

DLC zahrnuje i nové druhy nepřátel a schopnosti rukavice hlavního představitele se také rozšíří. Tentokrát do vašeho repertoáru přibyde i manipulace s časem. Výbavu si pak budete moci doplnit o dvojici nových zbraní. Na pozadí dodatečného příběhu bude za nitky tahat nový záporák, ale v průběhu hraní narazíte i na tváře známé ze základní hry.

Pokud si budete chtít rozšíření zahrát, vypadá to, že si musíte pořídit celý Atomic Pass s cenovkou 39,99€, který ve finále bude zahrnovat čtveřici velkých DLC. Jedna novinka ale přišla i pro všechny majitele základní verze. S oznámením Annihilation Instinct přišel do hry mód New Game+ zdarma, se kterým si příběh můžete projít od začátku s veškerým vybavením a odemčenými schopnostmi. Aby to ale nebylo moc jednoduché, nepřátelé budou o poznání náročnější.