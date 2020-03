Atomic Heart se nám po více než roce připomíná novým trailerem

Pokud si již nevzpomenete, Atomic Heart je střílečka zasazená do alternativní minulosti v Sovětského svazu 20. století. A my se nyní můžeme podívat na nový trailer, který vývojáři čerstvě uvolnili.

V příběhu bychom měli ovládat drsnou osobnost speciálního agenta KGB jménem P-3. Nový trailer představí podivný, ale nádherný pohled do divokého světa, kde máte jakousi verzi Thorova kladiva, které se k vám vrátí poté, co ho použijete. Existuje také podivné stromové monstrum, které vypadá, že má několik srdcí. Je velmi obtížné odhadnout, co Atomic Heart vlastně hráči nabídne, což je pravděpodobně součástí její atmosféry.

Navíc stále netušíme, kdy bude hra vydána. Víme jen, že na tři hlavní platformy - PC, PS4 a Xbox One. Na Steamu si ji už ostatně můžete přidat do seznamu přání, takže neváhejte.