Atomic Heart se připomíná novým trailerem. Akce ve stylu série BioShock by měla vyjít do konce roku

Už jsou to více než 4 roky, co nám studio Mundfish představilo svoji novinku. Vypadá to, že se vývoj konečně zdárně blíží ke konci.

FPS akce Atomic Heart nás zaujala především díky svému stylu, který značně připomíná sérii BioShock. Vývojáři ale tento koncept pojali po svém. Tady se totiž nevydáváme pod vodu ani do oblak. Vracíme se do alternativní verze 50. let minulého století do Sovětského svazu. Během druhé světové války robotika a další technologie pokročily mnohem více než v realitě. Mechanické výtvory se ale obrátily proti lidem.

Roboti nejsou tím jediným, s čím se při hledání pravdy budete muset vypořádat. Ve zdejších laboratořích probíhaly experimenty, jejichž výsledkem jsou neméně smrtelní mutanti. Naštěstí ale i vy budete mít na své straně pokročilou technologii. Kromě bohatého arzenálu klasických zbraní to jsou i speciální schopnosti, které dobře poslouží při obraně i útoku. Atomic Heart je do jisté míry RPG, takže je na vás, do kterého odvětví schopností budete investovat.

Tvůrci už dříve avizovali, že příběh bude mít dvě zakončení. Na dějovou linku se zaměřuje právě i nový trailer, na jehož konci je také potvrzení, že vydání hry máme očekávat v posledním čtvrtletí letošního roku. Konkrétní datum si nicméně stále nechávají vývojáři pro sebe.