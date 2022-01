Autor knižního fantasy Mistborn tvrdí, že měl napsat příběh k Elden Ringu on

Knižní autor Brandon Sanderson, jenž stojí za epickou sérií Mistborn se nechal slyšet, že on měl být tím, koho vývojáři z FromSoftwaru měli požádat, aby napsal příběh k Elden Ringu místo autora knih Hry o trůny George R.R. Martina.

Svá slova Sanderson pronesl během živého vysílání podcastu s moderátorem Danem Wellsem. „Většina těchto žádostí směřují rovnou k mému agentovi, ale občas přistanou na stole i mně. Teď mně však nechte rozpovídat se o mém rozhořčení,“ začal Sanderson v reakci na otázku z publika, která se týkala ukázání jeho postavy ve Fortnite. „FromSoftware se rozhodl udělat fantasy hru ve spolupráci s fantasy spisovatelem, že? A oni si raději vybrali někoho, kdo tráví své dny blogováním o fotbale, než člověka, který od nich hrál hry od časů King’s Field a zařazuje pravidelně jejich tituly mezi jeho 10 nejlepší her? Co myslíte lidi? Pokud to nevíte, zašli za Georgem, aby s ním udělali hru a já si jen pomyslel, že George přece hry nehraje. George vůbec neví, která bije. Takže tak.“

Martin se minulý rok vyjádřil na svém blogu o zkušenosti vytváření světa Elden Ringu s Hidetakou Miyazakim. I když uvedl, že hry zrovna nejsou jeho šálek kávy, přiznal, že hrál několik strategií jako Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms a Master of Orion.

Myslíte, že si FromSoftware vybral správně?