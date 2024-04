Autoři Baldur's Gate 3 nejspíš půjdou cestou předběžného přístupu i se svojí další hrou

Nejen malé projekty, ale i velké očekávané tituly v dnešní době často volí vydání v předběžném přístupu a postupného dokončení vývoje společně s komunitou. Zářným příkladem toho, jak dobře může vypadat výsledek, je loňský megahit Baldur's Gate 3 od studia Larian. Michael Douse, který zastává v týmu roli ředitele distribuce, prozradil v rozhovoru pro web GameFile, že podobný scénář pravděpodobně nastane v případě vývoje jejich další hry.

Už je jasné, že Lariani nepřipravují žádné DLC pro třetí Baldur's Gate ani nehodlají udělat další velké pokračování této série. O tom, co tento tým kutí, můžeme zatím jen spekulovat. Podle Douseho je nicméně předběžný přístup jedinou možností, jak replikovat předchozí úspěchy studia. „Je to jediný způsob, jak to v současnosti udělat, obzvlášť pokud bereme v úvahu skutečnost, že smyslem tohoto postupu je vytvořit odezvu, kdy vedete neustálý dialog s hráči.“

Z dnešního pohledu to tak nemusí vypadat, ale předběžný přístup Baldur's Gate 3 neocenitelně pomohl. Vydání prvotní verze a té finální od sebe dělí téměř 3 roky a nutno uznat, že to čekání za to stálo. „Tímto způsobem se také zbavíte mnoha dohadů. Když vydáváte AAA hru jakoukoliv metodou, pokud nemáte předběžný přístup, hodně riskujete s tím, co se bude lidem líbit. V předběžném přístupu to zjistíte velmi rychle. Pomáhá vám to řídit obrovskou loď,“ dodává Douse.

Zároveň přiznává, že tento přístup s sebou nenese jen samé klady. Předběžný přístup do jisté míry mění hru na live-service, protože do ní neustále musí tvůrce přidávat novinky a opravy. Proto je podle něj klíčové, aby studio hned z počátku nastavilo jasná očekávání. Když teď odhlédneme od Larianu, tak dalším velkým projektem, který volí tuto cestu, je zanedlouho vycházející akce No Rest for the Wicked od Moon Studios, autorů Oriho skákaček. Snad se i jim podaří tento styl uchopit za správný konec.

Zdroj: Eurogamer.net