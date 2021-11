Autoři Yakuzy kromě pokračování pracují i na zcela nových značkách

S dílem Like a Dragon se série Yakuza vydala trochu jiným směrem a jeho pokračování ho v tom bude následovat. Už máme potvrzené, že v něm nebude chybět tahový soubojový systém. Kromě toho ale v Ryu Ga Gotoku vznikají nové projekty, které nejsou Yakuzou ani pokračováním Judgmentu. Potvrdil to ředitel studia Masajoši Jokojama v nedávném rozhovoru pro magazín Famitsu.

Kromě potvrzení jsme se ale bohužel nedozvěděli žádné detaily. Jsme ale velmi zvědaví, co z toho nakonec bude. Rozhodně bychom uvítali, pokud by i jejich další série byla navázaná na univerzum Yakuzy a ukázala tento svět z trochu jiného pohledu, jak se to podařilo Judgmentu. Na tuto detektivní odnož ostatně také během rozhovoru přišla řeč. Stále není jasné, jestli příběh Jagamiho bude pokračovat. K tomu Jokojama ale pouze řekl, že se o Judgment budou i nadále náležitě starat.

Judgment se podle všeho nyní potýká s problémy kvůli talentové agentuře Johnny & Associates, která brání tomu, aby Sega dostala oba dva díly této detektivky i na PC. Zastupuje herce Takuju Kimuru, který propůjčil tvář hlavní postavě a z nějakého důvodu mají v PC verzemi problém. Důvod, proč tomu tak je, ale stále neznáme.

V souvislosti s Ryu Ga Gotoku se v posledních měsících také mluví o tom, že by se k nám měly dostat i jejich historické hry Ishin a Kenzan. Obě stále zůstávají exkluzivní pro japonský trh.

