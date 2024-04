Avatar: Frontiers of Pandora dostal na konzolích nové nastavení grafiky. PC hráči mohou využít podporu XeSS

Ubisoft má stále v plánu rozšířit svého loňského Avatara o příběhová DLC, přičemž první z nich má vyjít v průběhu léta. Zatím se ale na jejich příchod připravují opravami již existujícího obsahu a celkově vylepšováním hry. S verzí 3.2 přišla do konzolových verzí příjemná novinka. V nastavení najdete nový grafický režim, se kterým vám hra poběží na 40 FPS. Pro ty z vás, kteří používají 120 Hz obrazovku, by to mohla být ideální volba.

Toto nastavení najdete na PlayStationu 5 i Xboxu Series S|X. Pro PC hráče je tady také novinka. Avatar nyní podporuje XeSS Super Sampling od Intelu, díky čemuž na některých sestavách může běžet znatelně lépe. Ubisoftu se ale trochu vymkla z rukou technologie FSR3. Museli stáhnout její poslední verzi kvůli vizuálním artefaktům, které vznikají při generování snímků. Některé vychytávky této technologie stále při hraní můžete využít, ale naplno se vrátí až s budoucím updatem.

Zdroj: Ubisoft