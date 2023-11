Avatar: Frontiers of Pandora je dokončený. Ubisoft odhalil své plány pro vydání dodatečného obsahu

Vývoj nejspíš nebyl úplně bezproblémový, ale herní Avatar od Ubisoftu přeci jen vyjde 7. prosince na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Jen pár dní zpátky tvůrci dali světu vědět, že mají hotovo a dnes se společně s novým trailerem vytasili s plány pro budoucí obsah v rámci season passu, který je součástí Gold (110€) a Ultimate (130€) edice. Mělo by být možné si ho dokoupit i samostatně, ale zatím jeho cenovku neznáme.

Nejdůležitější součástí season passu bude dvojice příběhových rozšíření. Na léto se chystá The Sky Breaker, na podzim příštího roku se pak rozroste ještě o Secrets of the Spires. Hned při vydání vám pass zpřístupní bonusový úkol Familiar Echoes, ve kterém se pokusíte infiltrovat vysoce zabezpečenou základnu RDA. Samozřejmě hráče neminou ani balíčky s exkluzivními kosmetickými doplňky.

The Sky Breaker odvypráví novou kapitolu příběhu týkající se nomádského klanu Zeswa. Prozkoumáme nové lokace na Horních pláních, kde se koná velké setkání klanů. To ale naruší záhadný stín, který se z ničeho nic objeví na obloze.

Rozšíření Secrets of the Spires pak bude o něco větší. Přidá celý nový region Západní hranice. RDA v něm těží, co se dá, a to se původním obyvatelům Pandory nelíbí. Důležitou součástí tohoto příběhu budou souboje ve vzduchu. Kromě boje s RDA ale také odhalíme, jaká tajemství tenhle neprobádaný region skrývá.