Avatar: Frontiers of Pandora nabídne nové příběhy a nové postavy

Herní adaptace sci-fi světa Jamese Camerona rozhodně patřila mezi překvapení letošní výstavy E3 a vývojáři jsou si patřičně vědomi, že musí hráčům přinést mnohem více, než jen "další hru podle filmu". V rozhovoru pro VentureBeat nás v tom ujistil Lugi Priore, viceprezident Disney a Pixar Games.

"Byly časy, tak před 15, 20 lety, kdy hrát film bylo populární. Koupili jste si hru a hráli jste film. Hry jako Aladdin pro konzoli Sega Genesis byla klasika. V té době to bylo skvělé, dnes ale hráči očekávají více. Chtějí se stýkat s oblíbenými postavami a být v oblíbeném světě, ale dělat jiné věci a zažít jiná dobrodružství," řekl Priore.

Nové video láká na krásy Pandory v herní adaptaci Avatara nové generace

"Stěžejním pro nás tedy bylo vytvořit pocit, že jste stále součástí velkého příběhu na Pandoře, ale nehrajete film. Je to otevřený svět, potkáváte nové postavy a zažíváte nová dobrodružství," dodal.

Frontiers of Pandora by nás tak měly nalákat na průzkum krásného světa a proniknout hlouběji do pozadí příběhu a postav v něm.