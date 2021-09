Avengers do konce roku dostanou první raid a konečně dojde i na Spider-Mana

Všechen nově odhalený obsah by měl do Avengers dorazit do konce letošního roku. To se týká i zvýšení power-levelu ze 150 na 175. Na oznámení konkrétního data si očividně budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Pozitivem ale je, že součástí těchto novinek je i přidání Spider-Mana, o kterém se mluví už dlouho. Jak už bylo zmíněno při jeho oznámení, bude exkluzivní pro hráče na PlayStationu.

Větší událostí je pak přidání vůbec prvního raidu, ve kterém se společně s dalšími hráči postavíte proti Klawovi. Toto by mělo být vyvrcholení jeho příběhové linky z War for Wakanda. Scot Amos, ředitel studia Crystal Dynamics, řekl, že je to ta nejnáročnější část hry, která doposud byla vydána.

Kromě toho budou mít hráči více nových možností, jak se dostat ke kosmetickému vybavení, které doposud bylo dostupné pouze za prémiovou měnou. Jsou to sice příjemné novinky, ale zatím to pro nás není tak velké, abychom se o Marvel's Avengers začali více zajímat. Očekávání se Crystal Dynamics při vydání naplnit nepodařilo. Doufáme, že postupný vývoj bude mít průběh jako No Mans Sky a po dalších několika updatech se z Avengers stane výborná záležitost.

Zdroj: Game Informer