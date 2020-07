Avowed bude mít herní svět větší než Skyrim a fyzikálně zaměřenou magii

Na nedávné akci Xbox Games Showcase se představila celá řada nových her v čele s novým RPG projektem Obsidianu jménem Avowed. Vypadá to, že se tvůrci snaží přinést to nejlepší z žánru včetně soubojů z pohledu první osoby a aktivního využívání magie.

Nyní se nám vyrojil jeden čerstvý únik z portálu Resetera, který přidává pár šťavnatých detailů. Mělo by se opravdu jednat o fantasy RPG s otevřeným světem, který by měl být o dost větší a detailnější než co nabízí TES V: Skyrim. Nechybí dvojice obrovských měst a celá mapa bude posetá zajímavými místy, památkami a dalšími historickými prvky.

Hra nabídne dynamický systém počasí, které se bude měnit v reálném čase a velkou roli má prý sehrát mlha. Na rozdíl od mnoha podobně zaměřených RPG titulů má být svět Avowed plně interaktivní a živý. Plánuje se totiž fyzikální simulace s ohledem na magii ve hře, takže by vaše řádění mohlo mít opravdu viditelné následky v herním prostředí.

Vzhledem k tomu, že je Avowed zasazen do světa Pillars of Eternity, vypůjčí si z něj bohatý lore, příšery a celou řadu dalších vizuálních prvků. Těšit se máme i na velmi detailní a podrobný editor postavy, což je u RPG her už víceméně nutností.

Uživatel Sponger, který za únikem stojí, vše uzavřel informací, že projekt už je v úplné produkční fázi a pracuje na něm kolem 100 lidí. Obsidian samozřejmě bude i nadále rozšiřovat tým s tím, že předpokládané datum vydání je konec roku 2022, začátek roku 2023.