Avowed se inspiruje celou řadou známých RPG včetně Skyrimu či Outer Worlds

Po skvělém sci-fi RPG The Outer Worlds oznámilo studio Obsidian práce na zbrusu novém projektu, tentokrát fantasy RPG jménem Avowed. Dle mnohých mělo jít o jakousi odpověď na TES V: Skyrim z rukou Bethesdy, nyní se ale dozvídáme, že půjde o mnohem více než jen to.

Dle nových informací z Windows Central nabídne hra celou řadu unikátních tříd a stylů hraní, některé z nichž se rozhodně budou inspirovat již zmíněným Skyrimem. Hráči budou moci libovolně kombinovat zbraně, vymýšlet si vlastní bojové kombinace a kombinovat vše s magií.

Tvůrce Fallout: New Vegas pracuje i na jiném projektu mimo RPG Avowed

Jelikož se však titul odehrává v univerzu Pillars of Eternity, můžete se těšit také na začínající éru střelných zbraní, jako jsou např. muškety. Maximálně otevřený systém tedy dovolí hráčům kombinovat všechno se vším a vytvořit si tak své unikátní komba a bojové styly. Avowed má v zásadě kombinovat celou řadu rozličných prvků a herních mechanik z her jako TES V: Skyrim, The Outer Worlds a dalších.

Avowed vychází na PC a Xbox Series X/S, prozatím ale bez data vydání.