Babylon's Fall si budete moci na Playstationu vyzkoušet díky demoverzi už brzy

Pokud se těšíte na nadcházející akci od studia PlatinumGames a nechcete kupovat zajíce v pytli, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři oznámili demoverzi pro Playstation 4 a Playstation 5, kterou si budete moci vyzkoušet už 25. února letošního roku a udělat si tak obrázek o tom, jak se to bude hrát, než titul dorazí do prodeje 3. března.

Babylon's Fall dostává nový nabušený trailer a datum vydání

V demoverzi se budete moci spojit s kamarády až ve čtyřčlenném týmu a veškerý postup bude možné přesunout i do plné hry. Pro ty, kdo si předobjedná nejdražší variantu hry bude možné naskočit do akce už 28. února a první sezóna jménem Eternal Tower startuje hned při startu prodeje. Potrvá do 31. května.