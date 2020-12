Back 4 Blood od tvůrců Left 4 Dead vypadá skvěle, podívejte se na trailer

Valve očividně trojky opravdu nemá v lásce, ale tvůrci Left 4 Dead ze studia Turtle Rock Studios to mají na háku. Odhalili totiž svou novou hru, která jako by kultovní sérii z oka vypadla. Novinka nese název Back 4 Blood a v debutovém traileru je jasně vidět, že si bere to nejlepší z populární týmovky.

Ve čtyřech hráčích se postavíte smrtícímu parazitu Ridden. Těšit se můžete na příběhovou kampaň, hratelnou v kooperaci, kde se musíte s kamarády prostřílet zamořeným světem. Chybět nebude ani kompetitivní multiplayer, ve kterém si můžete zahrát i za stranu zla.

Každý herní zážitek by navíc měl být jiný díky tzv. Rogue kartám, které mění hratelnost, výzvy, rozmístění nepřátel a další prvky.

Již nyní se můžete přihlásit do uzavřené bety, která startuje 17. prosince. Hra samotná se chystá na PC, PS5 a Xbox Series X/S.