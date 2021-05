Back 4 Blood v novém traileru přibližuje hratelné postavy i monstra

Duchovní nástupce Left 4 Dead se nám možná odložil na podzim, vývojáři ale pilně připomínají, na co se těšit. V nejnovějším traileru se pěkně podrobně podíváme na obě strany barikády. Přiblížíme si hratelné postavy, ze kterých budete dávat do kupy svůj úderný tým, a také některá monstra, která se vám postaví do cesty. A rozhodně jich nebude málo.

Back 4 Blood nabídne celou řadu novinek a vylepšení proti původním hrám. Jednou z nich bude nejen unikátní "ředitel", který bude řídit a intuitivně upravovat každou vaši výpravu, aby žádná z misí nebyla stejná, ale především nový systém karet, kterými si budete upravovat zážitek ze hry ať už z hlediska obtížnosti, nebo výhod pro tým hráčů. Více se o nich můžete dozvědět v komentovaném videu níže.

Back 4 Blood vychází po odkladu 12. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.