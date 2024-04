Back in Service nás postaví do role strojvedoucího pražského metra. Český projekt uspěl na Startovači

Existují simulátory všeho druhu a najdou se mezi nimi i pořádné šílenosti. Simulátor pražského metra ale ještě kupodivu nevzniknul. Tedy až do doby, než se Dominik Vojta jako sólo vývojář pustil do tvorby hry Back in Service. Aby ji mohl dokončit se vším všudy, poprosil o podporu fanoušky přes Startovač. Rozhodnutí se vyplatilo, protože požadovaná částka 74 000 Kč se rychle vybrala a přispěvatelé dali dohromady celkem přes 560 000 Kč. Jestli se chcete stát strojvedoucím i vy, máte stále 10 dní na příspěvek.

Jak už bývá zvykem, za příspěvek dostanete různé odměny. Stačí 270 Kč a dostanete mimo jména v titulcích také přístup k rané verzi hry, která obsahuje tři stanice linky A, mezi kterými budete jezdit v historické soupravě EČS. Proč zrovna tahle? Důvod je prostý. Autor svoji hru totiž zasadil do 70. let minulého století. V tomto předběžném přístupu si můžete osahat, jak Back to Service funguje se vším všudy. Základy jsou už víceméně hotové a postupně do něj bude přibývat nový obsah s budoucími updaty.

Back in Service není simulátorem na 100 %. Autor hledá hranici mezi realitou a hrou. Proto některé prvky či lokality nebudou do detailu věrné. Určitě se ale nechce vzdát navození atmosféry, kterou metro v minulosti mělo.

Jelikož už kampaň uspěla, tak je jasné, že se na tvorbě bude pracovat dál. Dominik Vojta ho tvoří sám zhruba rok, teď se k němu díky popularitě projektu přidali další tvůrci, kteří pomáhají s tvorbou modelů. Cílem je pak do hry přenést celou linku A. Budoucí updaty pak budou zahrnovat přidání dalších souprav nebo kariéru s úkoly.

Pražské metro ve virtuální podobě bude vcelku přívětivé k vašim strojům. Na plné detaily vám bude stačit grafická karta GTX 1650 od Nvidie, a pokud se spokojíte s nižšími detaily, bez problému si zahrajete i na slabších sestavách. Mimo Windows je k dispozici také verze pro macOS.