Baldur's Gate 3 letos v plné verzi nejspíš nevyjde. Na vývoj je potřeba více času

Část Baldur's Gate 3 si už nějakou chvíli můžete projít skrz předběžný přístup na Steamu. Podle původního plánu jsme se plné verze měli dočkat v závěrečných měsících letošního roku, ale nakonec k jejímu vydání dojde až v roce 2023. Webu PCGamesN to prozradil vedoucí studia Swen Vincke v nedávném rozhovoru.

Hráli jsme Baldur’s Gate 3: klasika se vrací ve vynikající formě

"Vydáme to, až to bude připravené. Hlavním cílem je kvalita: dostat hru na úroveň kvality, na kterou musí dosahovat. To znamená, že na vývoj potřebujeme ještě rok. Ale bude to ten poslední rok. Pomalu se dostáváme na konec vývoje," řekl Vincke, zakladatel studia Larian. Po dotazu ohledně vydání dodal, že to nejspíš nebude letos, ale nemělo by to být dlouho po přelomu roku. Vypadá to tedy, že Baldur's Gate 3 můžeme očekávat v úvodních měsících.

Na pokračování tohoto RPG fanoušci čekají už více než 20 let, takže se ani Larianu nedivíme, že chtějí vše dotáhnout do konce, aby hráči nebyli zklamaní. U tohoto studia navíc víme, že doposud byly jejich hry zárukou kvality a tuto pověst si jistě nechtějí pošpinit. Dvojice dílů Divinity: Original Sin se jim povedla na výbornou a věříme, že úspěch zvládnou zopakovat i tentokrát.

Zdroj: GameInformer