Baldur’s Gate 3 si možná zahrajeme koncem roku, tvůrci ale nic neslibují

Baldur's Gate 3 se dostalo do předběžného přístupu už nějaký ten měsíc zpátky a v redakci si drží pevné místo velkého adepta na návrat kultovního RPG žánru se vším všudy. Jak se ale nyní tvůrci vyjádřili, předběžný přístup hra jen tak neopustí. Tým dělá vše, co je v jeho silách, je ale pravděpodobnost, že se hra ve své plnohodnotné verzi ukáže až v příštím roce. Dokonce ani rok 2022 však nelze vytesat do kamene.

Hráli jsme Baldur’s Gate 3: klasika se vrací ve vynikající formě

"Opravdu se snažíme hru kompletně dokončit do příštího roku," nechal se slyšet Swen Vincke, zakladatel studia Larian v rozhovoru pro Gamespot. "Letos se kompletní hry určitě nedočkáte."

Baldur's Gate 3 se poprvé dostala do rukou hráčů v říjnu uplynulého roku a vývojáři na titulu neustále pracují. Můžeme si tedy být jisti, že až se kompletní hra dostane na světlo světa, bude to vypiplaná záležitost.