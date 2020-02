Baldur's Gate 3 vstoupí do předběžného přístupu na konci roku

Zprávy o titulu Baldur's Gate 3, který vstoupí do předběžného přístupu ještě do konce letošního roku, byly odhaleny během investiční akce na New York Toy Fair. Společnost DSO Gaming také zmínila, že má ve vývoji sedm her z univerza Dungeons & Dragons, s plány vydávat jednu hru ročně do roku 2025.

Hry „Divinity Studios“ byly také převedeny do služby Steam Early Access a pro oba tituly to fungovalo dobře, takže by to nemělo být překvapením. Studio Larian mimo jiné odhalí první pohled a záběry na hru na akci PAX East příští týden, 27. února okolo 14 hodiny.