Balík 12 her od Warner Bros. za 350 Kč. Nechybí Batman, Mortal Kombat nebo Mad Max

Na Humble Bundle najdete každou chvíli výhodný balíček s hrami, komiksy či dalším softwarem. Nyní si připravili jeden ke 100. výročí společnosti Warner Bros., který obsahuje celkem 12 her. Abyste si je mohli všechny přidat do své knihovny, stačí přispět minimální částku 14,25€, tedy zhruba 350 Kč. Cena bez slevy by byla 416,74€, respektive 10 237 Kč. Už jen díky tomu, že obsahuje celou Batmanovu herní ságu – Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins i Arkham Knight – stojí za to.

Pokud byste rádi v DC Universu strávili víc času, můžete si projít i Gotham Knights. Ti v porovnání s Batmanem nedosahují takové kvality, ale pro fanouška komiksů by to stále mohla být slušná oddechovka. K netopýřímu muži se vrátíme ještě jednou, tentokrát v bojovce Injustice 2, kde se v příběhové kampani postavíme tyranské vládě Supermana. Tuhle hru má na svědomí studio Netherrealm, které se proslavilo sérií Mortal Kombat. Z ní v balíčku najdete ultimátní edici Mortal Kombatu 11 a Mortal Kombat XL k tomu.

Poslední herní přírůstky do světa Pána prstenů nesklízejí moc pozitivní reakce. Proto bychom se raději vrátili ke starším akčním adventurám Middle-earth od studia Monolith Production. V balíku je Shadow of Mordor i Shadow of War. Minimálně první díl opravdu stojí za to. A pokud vás více táhne postapokalyptická atmosféra, součástí je i Mad Max z roku 2015.

Výroční balík uzavírá kooperační FPS střílečka Back 4 Blood, za kterou stojí tým složený z veteránů původně pracujících na legendární zombie akci Left 4 Dead. Tenhle výtvor ani zdaleka nedosáhl takového věhlasu, ale pokud vás už nebaví donekonečna opakovat mapy v Left 4 Dead, určitě za to stojí.