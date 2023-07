Banishers: Ghosts of New Eden vyjdou v listopadu. Rozhodnutí budou mít znatelný vliv na příběh

Studio Dont Nod má za sebou řadu sérií a v žádné z nich nebyla nouze o důraz na příběh, který jste sami mohli ovlivnit svými rozhodnutími. Jinak tomu nebude ani v jejich novince Banishers: Ghosts of New Eden, která vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X 7. listopadu letošního roku. Hra vyjde i krabicově, ale týká se to pouze konzolových verzí.

V hlavní roli je dvojice vymítačů. Antea Duarte a Red mac Raith cestují společně a sprovozují z povrchu zemského bytosti, které by už měly být na onom světě, ale stále jsou něčím připoutáni k říši živých. Kvůli jisté tragické události se takovým stvořením stává i Antea, ale zvládá si zachovávat vědomí a mysl i ve své duchovní formě. Red se tedy vydává na nelehkou cestu s cílem zjistit, jestli je Anteu ještě možné zachránit.

Během pátrání po odpovědi projdeme řadou osad Nového Edenu. V každé čekají příběhy obyvatel a problémy, které jim můžeme pomoci vyřešit. Výsledek mnohdy ale budeme moci sami ovlivnit. Na rozdíl od většiny předchozích her Dont Nodu ale dojde i na slušnou porci akce, ve které budeme kombinovat Redovo umění boje s duchovními schopnostmi Antei.

Společně s oznámení data vydání a novým trailerem byly také spuštěny předobjednávky sběratelské edice s cenovkou 179,99£ (5 000 Kč), která se prodává exkluzivně v obchodě Focus Entertainment. Dominuje jí 24cm figurka úhlavní dvojice. Vedle toho balení obsahuje také artbook, steelbook a dva prsteny.