Batman přiletí na Nintendo Switch až v prosinci. Nové verze arkhamské trilogie potřebují víc času

Na ostatních platformách je Batman už velmi známá klasika, na Switch se ale teprve akční komiksárny od studia Rocksteady chystají. Tvůrci rovnou připravují celou trilogii, ve které najdete Arkham Asylum, City i Knight včetně všech DLC. Původně bylo vydání naplánované na 13. října, ale přichází změna. Aby Batman na Switchi běžel v co nejlepší formě, je potřeba více času na vychytání detailů. Novým datem vydání je

1. prosinec.

I když to tvůrci přímo neuvádí v oznámení, nedivili bychom se, kdyby na toto rozhodnutí měl vliv i říjnový přetlak nových her, mezi kterými by se Arkhamu nemuselo dostat tolik prostoru. Což by byla škoda, protože jsou to opravu skvělé příběhovky. Na Switchi je řada podobných her, které běží velmi dobře i přes nižší výkon konzole. Doufáme, že díky odkladu se trilogie zařadí mezi ukázkové příklady, jak by takové porty měly vypadat.