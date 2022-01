Battle royale od Ubisoftu končí. Hyper Scape vypne servery na konci dubna

Hyper Scape jsme poprvé viděli na konci roku 2020, kdy na PC začala beta. Postupně se tento pokus Ubisoftu o proniknutí do battle royale žánru stále vyvíjel. To ale přestalo během loňského března, kdy vyšla třetí sezóna. Od té doby do hry přibyl jediný update. Nedlouho poté přestala i propagace hry na sociálních sítích a bylo jen otázkou času, kdy se Ubisoft rozhodne tuto neúspěšnou akci ukončit. Brány Hyper Scape se nadobro uzavřou 28. dubna.

"Vytvořili jsme vertikální, komornější a rychlou střílečku a jsme velmi vděční naší komunitě, že se k nám na této cestě přidala. Vezmeme si to nejlepší, co jsme se naučili, a použijeme to u našich budoucích produktů. Komunitě Hyper Scape děkujeme za vášeň a obětavost pro svět Neo Arcadie." Takto zní oficiální vyjádření Ubisoftu.

Na jednu důležitou věc se ale zapomnělo. Stále není jasné, co se stane s prémiovou měnou a dalšími věcmi, které si hráči do hry pořídili za reálné peníze. Pokud o vše s vypnutím serverů přijdou bez jakékoliv kompenzace, bude to pro Ubisoft další ostuda.

