Battlefield 2042 odhaluje posledních 5 specializací vojáků. Vybere si každý

Battlefield 2042 na rozdíl od svých předchůdců nabídne specializace vojáků, mezi kterými si budete moci vybrat a libovolně kombinovat výbavu. V nedávné betě jste si mohli osahat první čtyři základní a EA nyní odhaluje dalších pět, aby byl výběr co možná nejširší a to své si našel opravdu každý. Do jakých botasek se obujete vy?

Navin Rao se specializuje na hackování nepřátelského vybavení a objektů ve světě, jako jsou dveře a alarmy. Jeho speciální schopnost odhalí všechny nepřátele kolem toho, kterého právě zabil.



Santiago Espinoza je útočný specialista, jehož štít dokáže minimalizovat poškození od výbušnin a umožní rychlejší uzdravování na bojišti.



Emma Rosier může vybírat mezi třemi různými druhy granátů - EMP, protipěchotní a protivozidlové. Její speciální schopnost je mimo jiné wingsuit, který lze vidět v mnoha trailerech.



Ji-Soo Paik je specialistka na průzkum, její skenovací zařízení dokáže odhalit nepřátele za krytem v její bezprostřední blízkosti. Vizor také automaticky označí nepřátele, které po ni střílí.



Constantin Anghel je profík na podporu. Může zavolat zásobovací balíček s municí a brněním. Umí také rychle oživit padlé spoluhráče na bojišti a vrátit jim štíty.

Battlefield 2042 vychází 19. listopadu letošního roku pro PC a obě generace konzolí.