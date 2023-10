Battlefield 2042 se s šestou sezónou vydává do temnoty. Přibyde nová klaustrofobická mapa

„Postavte se svému strachu a prožijte doposud nejtemnější a nejvíc nervy drásající sezónu Battlefieldu 2042.“ Tato slova doprovázejí oznámení nadcházející šesté sezóny pro aktuální díl ze série stříleček Battlefield. Jeho start se EA opravdu nepovedl, a tak se ho stále pokouší jakž takž zachránit. Tentokrát se snaží hráče zaujmout temnějším, snad až hororovým nádechem.

Sezóna Dark Creations přidá novou CQC mapu, která má být podle slov EA přímo klaustrofobická. Vedle toho můžete novinky očekávat i ve své výbavě. To se týká různých doplňků i samotných zbraní. A ani tentokrát si neodpustili nový battle pass.

Ohledně dalšího obsahu, který má v rámci sezóny přijít, je zatím EA ticho. Popisky a samotný trailer ale naznačují, že bychom se mohli dočkat PvE módu či zápasů, kdy by někteří hráči mohli mít nadlidské schopnosti. To je ale zatím jen náš odhad. Jak moc temná tematika zaujme hráče, se dozvíme 10. října, kdy Dark Creations zamíří do Battlefieldu 2042. První ukázka z hraní by pak měla dorazit už ve čtvrtek.

Zdroj: Twitter