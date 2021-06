Battlefield 2042 se vrací na moderní bojiště, podívejte se na trailer

Studio EA DICE nevidí budoucnost zrovna růžově. Vzestup mořské hladiny, kolabující ekonomiky, zničená spojenectví... tady někdo nešetřil. V roce 2033 zažil svět Hurikán Zeta, první bouři kategorie 6, v roce 2044 přišla druhá velká hospodářské krize a ta vedla k rozpadu Evropské Unie kvůli zhroucení Německa. To vedlo k vytvoření skupiny No-Pats, seskupení nejrůznějších lidí, kteří se stávají uprchlíky a snaží se přežít.



Svět je na spadnutí a o moc se rvou USA a Rusko

V roce 2037 se svět konečně trochu sebere. Národy začínají fungovat a dokonce otevírají své hranice. Problémem jsou však No-Pats, kterých je přes 1,2 miliardy a národy je nechtějí přijmout. A na vrcholu obnovujícího se světa stojí Rusko a USA. Následně však dojde k další ráně. V roce 2040 z neznámého důvodu dojde k vesmírné bouři, která zničí přes 70 procent satelitů. Lidé jsou bez internetu a navigace, USA a Rusko se z toho vzájemně obviňují, zatímco jiní hází vinu na No-Pats. Ať je to jakkoli, v roce 2042 začne válka mezi Ruskem a USA kvůli nedostatku jídla a paliva a právě z No-Pats se stanou vojáci, jejichž výběr strany bude zásadní.



Ve hře se objeví nový mód Hazard Zone, o kterém se dozvíme víc až na EA Play Live 22 července

Battlefield 2042 vás vezme do futuristického konfliktu, který se představil v pětiminutovém traileru. Ten slibuje robotické psy, upravené Abramsy, ledové pustiny, mrakodrapy, raketu či letecké souboje. Na oficiálních stránkách se informacemi stále šetří. Víme o návratu módů Conquest a Breakthrough, které budou na nových konzolích a PC podporovat až 128 hráčů, na Xbox One a PS4 bude maximálně 64 hráčů. K tomu se má přidat nový mód Hazard Zone, o kterém nevíme nic. Více informací se má odhalit až EA Play 22. července. Víme však, že ve hře bude zcela chybět singleplayerová kampaň

Map slibuje Battlefield 2042 celkem dost a na některé z nich se můžete podívat na screenshotech. Případně si o nich přečtěte víc na oficiálních stránkách. Battlefield 2042 zároveň bude mít místo tříd Specialisty. Jedná se o vojáky se speciální schopností a přednastaveným vybavením, které však můžete časem upravovat. Větší detaily najdete na oficiálních stránkách, ale na více informací si budeme muset počkat.



Battlefield 2042 vyjde 22. října tohoto roku

Battlefield 2042 vyjde na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5 již 22. října tohoto roku. Xbox One a PS4 budou mít omezení na 64 hráčů, každopádně dá se očekávat, že toho bude ve výsledku víc i po grafické stránce, jelikož hra slibuje lepší rozlišení, dynamické počasí apod., což může být pro minulou generaci konzolí oříšek. Ještě před vydáním bude mít hra otevřenou betu, do které dostanou přístup předplatitelé EA Play Pro.