Battlefield 2042: Season One zítra přinese novou mapu, specialistu, zbraně i vozidla

Čeká nás nabitá aktualizace.

DICE se snaží zuby nehty oživit hráčskou základnu nejnovějšího Battlefieldu a dopomoci by k tomu měla čerstvá aktualizace obsahu s názvem Zero Hour. Ta dorazí do rukou hráčů už zítra, 9. června letošního roku, a přinést by měla dostatek novinek.

Především půjde o novou mapu z kanadské divočiny, novou postavu Evelina Lis, zaměřenou na Javelin a sundávání vrtulníků z oblohy. Nasedneme také do nových vozidel, konkrétně stealth helikoptéry a ochočíme si nové zbraně, kuši R10 a BSV-M pušku.

Spolu s novým obsahem samozřejmě dorazí také čerstvá dávka záplat a oprav, stejně jako vychytání optimalizace a technického stavu hry celkově.