Battlefield 2042 v novém videu představuje trojici map z různých částí světa

U multiplayerových záležitostí je velmi důležité, aby měly dostatek obsahu na zabavení hráčů více než na pár hodin. Battlefield 2042 by toho měl dosáhnout nejen díky různým módům, ale také díky rozmanitým mapám. Dnes se nám ve videu představily tři z nich. Renewal nás zavede do egyptské pouště. Breakaway je zasazená na Antarktidu a s Discarded se podíváme do západní Indie.

V Battlefieldu 2042 by se mělo prostředí map v průběhu hry měnit ještě více než v kterémkoliv předchozím díle. Destrukce a změny prostředí jsou velkým tématem už od Battlefieldu 3. Tentokrát by události měly ovlivnit boj mezi hráči ještě výrazněji. Všechny mapy byly prý tvořeny s tím, aby byly nejen velké, co se rozlohy týče, ale také se myslelo na vertikální pohyb. Celkově se do hry může najednou pustit až 128 hráčů, takže prostoru je potřeba hodně.

Je ale škoda, že na mód Portal si budeme muset počkat ještě nějakou chvíli po vydání samotné hry. Může jí docela uškodit, že takto vyhlížená část bude chybět. Není to ale jediný problém Battlefieldu 2042. Hráči měli po posledním testování řadu výhrad a DICE nevypadá na to, že by chystalo výrazné změny. Jak to s tímto dílem dopadne, uvidíme 19. listopadu na PC, Xboxu One, Series S|X, PS4 a PS5.

