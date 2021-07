Battlefield Portal umožní hráčům vytvářet naprosto šílené herní režimy

Nedávno oznámený Battlefield 2042 nás vezme na moderní bojiště. Je to ale zajímavé? Takovou otázku si možná položili i lidé v EA DICE. Vážné boje dokážou zabavit, ale občas potřebuje člověk něco ujetého. Co takhle proti sobě postavit americké vojáky z roku 2042 a německé soldaten z roku 1942 či dát souboj tanků proti robotům? To vše umožní nově oznámený režim Battlefield Portal.

Mód bude exkluzivní pro nový Battlefield 2042, nicméně ani zdaleka se neomezí na moderní bojiště. Do hry zamíří hromada staronového obsahu v podobě map, zbraní, vozidel a vojáků z Battlefieldu 1942, Battlefield: Bad Company 2 a Battlefield 3. Mód vám pak umožní upravit mapy dle libosti, ať mluvíme o kombinaci dob, omezení počtu hráčů a zbraní apod. Pokud chcete vědět o všech možnostech víc, podívejte se na oficiální stránky.

Battlefield Portal bude k dispozici hned po vydání Battlefieldu 2042, což se stane 22. října tohoto roku na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 a PS5.