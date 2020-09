Battletoads: Želvy Ninja ve sprostém vydání | Recenze

Co baví Příjemný příběh

Skvělý humor

Zábavná hratelnost

Víc aktivit než pouze boj

Svěží vizuál Co vadí Nevyvážená obtížnost

Některé části jsou monotónní

Velmi nepřehledné v multiplayeru 7 /10 Hodnocení

Není to tak dávno, co jsem měl pocit, že jsme poněkud zahlceni remastery, ale doba se změnila. Nyní jsme zahlcení remaky! Ale nepřijde mi to úplně špatné. Her je fakt hodně a je velmi snadné nějakou minout. Problém je, že tu a tam minete nějaký poklad, popřípadě jen slyšíte ostatní básnit o hře, která vyšla v době, kdy jste ani neuměli vyslovit své jméno.

Zrovna Battletoads je hra z roku 1991 a upřímně neznám moc lidí, co by ji u nás hráli. Přitom v zahraničí je to celkem kultovní věc. Je to jistá alternativa Želv Ninja řekněme, ale raději používají pěsti, nebojí se být sprostější a jejich cílem je získat slávu.

Porazme toho slavného záporáka!

Je to vlastně celkem svěží... což je zajímavé říct o hře z roku 1991. Člověk neustále nachází hry ze šlechetným cílem. Přitom hlavní postavy mají jediný cíl, a to se proslavit jako superhrdinové. Porazit někoho neslavného přece nemá cenu! Za to nás lidi nebudou opěvovat.



Příběh je skvělý, vtipný a originální

A o tom je přibližně celá zápletka. No je to ujetější, plné absurdností a neskutečně vtipné. Spoilerovat nechci vůbec nic, protože bych zkazil sílu momentu, nicméně naše trojice želv je banda idiotů, která chce být slavná. A kvůli tomu bojuje proti bandě dost vtipných a občas sadistických nepřátel.

Přičemž vše je vymyšlené fakt výborně. Na rozdíl od většiny plošinovek nejde jen o to někoho zmlátit, ale hlavně příběh má tolik rovin, že střídáte více aktivit. Ačkoli tedy nejdůležitější je rozhodně boj.

Takové Dark Souls mezi hrami s želvami

Nutno začít tím, že Battletoads je považováno za jednu z nejtěžších her, co kdy byla vyrobena. Prosím, nenechte se zmást vzhledem a nekupujte tuto hru svému vzteklému synovi. I Cuphead vypadá roztomile. Je pravda, že nová lehká obtížnost celkem zvládnutelná je, ale i tak jsem s přáteli jel jednu scénu přes hodinu s nějakými 50 opakováními.



Hra možná vypadá roztomile, ale je extrémně těžká

Boj je vymyšlený skvěle. Ve hře jsou tři želvy a každá z nich se trochu liší. Pimple je pomalý a silný, Zitz je hodně rychlý, ale se slabším útokem a Rash je jistou kombinací obojího. Navíc všichni mají své speciální, trochu odlišné schopnosti a správné používání těchto schopností je celkem zásadní pro dobré zvládnutí boje. Hra je totiž dost těžká mimo jiné proto, že nepřátelé jsou dost pestří a umí se hezky podpořit.

Boj pak nutno pochválit z mnoha hledisek. Prostředí je dost pestré a ovlivňuje boj, například voda vodí elektřinu, což někteří nepřátelé dobře využívají. Jen škoda, že začne být relativně rychle stereotypní a vedle pěkných soubojů, které jsou výzvou, narazíte i na monotónní části, kde celou armádu porazíte používáním jedné schopnosti.



S přáteli je hra nejzábavnější, ale naprosto nepřehledná

Vedlejší aktivity jsou zbraní proti jisté stereotypnosti. Ať mluvíme o menších logických hádankách nebo o jízdě a uhýbání před překážkami (což je peklo!!!), pomáhá to nasadit hře i trochu jinou tvář. Všechny aktivity mimo boj, ačkoli občas prdlé (jako kámen nůžky papír) vlastně potěší, dotváří hře image a pobaví. S tím má mnoho her problém.

Vizuály jsou občas trochu na škodu

Čistě po grafické stránce vypadá hra božsky! Je příjemně barevná, vtipná a svěží. Nicméně trpí jedním velkým problémem. Plošinovky často mají potíže s nepřehledností a Battletoads jsou dost těžko hratelné ve třech lidech. Problém je, že multiplayer (z nějakého důvodu pouze lokální) je ta nejzábavnější věc. V tom se zasmějete. A zde hra sakra hodně ztrácí.



Vizuálně je hra hrozně svěží a příjemná

Když hrajete sami, bude vás to bavit. Ale stejně jako při hraní kulečníku – ano, šťouchat koule v jednom může být zábava, ale potřebujete prostě někoho, s kým se budete hecovat a na koho budete řvát. Potřebujete se zasmát s někým. Ale vizuály, ačkoli boží, způsobily, že hra je pro víc hráčů až moc nepřehledná. Vlastně to se mnou přátelé po jednom pokusu nechtějí vůbec hrát.

Jinak je Battletoads skvělá hra, jen nečekejte zázraky. Vtipné a sadistické prozkoumání herní minulosti v novém kabátku to možná popisuje přesně. U hry se zasmějete, ale těžko říct, zda po ni za tři roky štěkne pes.