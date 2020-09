Baví vás hry a chcete je vyvíjet? Přihlašte se do Xbox Academy

Všichni, kdo se do Xbox Academy přihlásí, si budou moci „osahat" nejmodernější výukové programy, jenž Microsoft navrhl tak, aby „inspiroval novou generaci tvůrců her a umožnili jim nahlédnout do designu a vývoje her,"

Semináře budou probíhat celé září pod taktovkou East London Arts and Music (zkráceně ELAM) a Playground Games. Microsoft je podle svých slov navrhl tak, aby „prostřednictvím učení a technologií inspirovaly, sloužily a pomáhaly zvyšovat kvalifikaci zákazníků, malých podniků a komunit."

„Jsme nadšení, že Playground Games je součástí Xbox Academy a že členové našeho týmu Maria Lee a Ryan Greene mohou sdílet své zkušenosti a znalosti s tvůrci her. Jako tým nás vášnivě těší podpora nových talentů tohoto odvětví, jako je například naše 12ti měsíční stáž pro studenty vysokých škol z příslušných kurzů. Tato událost je však dalším skvělým způsobem, jakým můžeme předávat část naších odborných znalostí a inspirovat tak novou generaci tvůrců her," říká ředitel studia Playground Games, Gavin Raeburn.

Nutno však varovat, že workshop má omezenou kapacitu. Tudíž zbytečně neotálejte a co nejdříve se do Xbox Academy zaregistrujte, což můžete udělat ZDE. Další workshop se bude konat 12. a 13. září.