Beat Saber brzy přivítá Daft Punk v novém rozšíření. Tým tvůrců VR hitu opouští původní dvojice vývojářů

Když už se vám dostane do rukou nějaké zařízení pro hraní ve virtuální realitě, jednou z her, které byste si na něj měli jednoznačně pořídit, je rytmický Beat Saber od českých Beat Games. Vedle původních písniček si můžete zahrát i skladby od světoznámých interpretů, které do hry přibývají ve formě placených DLC. Podařilo se získat jména, jako je Linkin Park, The Weeknd, Queen a další. Už 7. března se tyto řady rozrostou o další známé jméno - Daft Punk.

Playlist zatím neznáme, ale pokud se nic nezmění, jedna skladba by vás měla vyjít zhruba na 2€, přičemž při pořízení celého balíku pár korun ušetříte. Vedle Meta Questu bude nové DLC dostupné také na Steamu a PS VR2.

To nicméně není jediná věc, která se okolo Beat Games děje. Vývojáři Ján Ilavský a Vladimír Hrinčár, kteří stáli u zrodu Beat Saberu, v týmu končí. První jmenovaný se plánuje vrátit k tvorbě menších inovativních her, což měl být podle jeho obsáhlého prohlášení původně právě i Beat Saber. Nyní prý tým funguje tak, že má v jeho členy naprostou víru a dokáží si poradit i bez toho, aby vše musel sám kontrolovat.

Vladimír Hrinčár to pak vzal více stručně. Doufáme, že ani on od tvorby her neupustí. Pokaždé, když toto duo vydalo nějakou novinku v rámci indie týmu Hyperbolic Magnetism, byla to zábavná záležitost a těšíme se, co od nich uvidíme v budoucnu.