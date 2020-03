Beat Saber slaví další milník, prodal už dva miliony kopií

Zlaté české ručičky z Beat Games přinesly další velký úspěch vynikajícímu VR titulu Beat Saber. Hra se dokázala na VR trhu prosadit jako jedna z nejlépe prodávaných a nyní pokořila už i hranici dvou milionů prodaných kusů. Tvůrci se čísly pochlubili na sociálních sítích a zároveň oznámili nový balíček písní, který tentokrát přinese pět kousků od Timbalanda. Kromě úspěchu s prodeji hry se pochlubili vývojáři také deseti miliony písní stažených v rámci DLC.

Big day for Beat Saber!



We've reached:

🔸 2 MILLION SOLD COPIES for the base game, and

🔸 10 MILLION SOLD SONGS for downloadable content



This wouldn't have been possible without you, players, thank you for being part of our journey. ❤️💙



We know VR has a bright future! pic.twitter.com/6EBeWoSTtI