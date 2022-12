Během letošního předávání The Game Awards můžete každou minutu vyhrát Steam Deck

Mezi sponzory letošních The Game Awards patří i Steam. V rámci této spolupráce budou moci diváci získat kapesní Steam Deck zdarma každou minutu. Samozřejmě to má několik podmínek.

Musíte přenos sledovat přes Steam, mít účet bez jediného banu a evidovaný nákup v období od 14. listopadu 2021 do 14. listopadu 2022. Podle transakcí pak Valve pozná, jestli se můžete účastnit. Celá akce je totiž jen pro hráče z USA, Kanady, Velké Británie a Evropské unie. Pokud vše splňujete, stačí se na Steamu zaregistrovat a čekat, jestli los padne právě na vás. Pravidla do posledního detailu najdete na oficiálních stránkách. Hned po registraci dostanete exkluzivní nálepku do svého Steam inventáře.

Pokud se vám poštěstí, získáte 512GB model Steam Decku. Časově pro nás každopádně nejsou The Game Awards zrovna přívětivé. Přenos proběhne 9. prosince v 1:30 ráno našeho času. Jelikož se kromě rozdávání cen má ukázat i řada novinek, tak i přes pozdní hodinu zvládnou The Game Awards nalákat hráče i z našich krajin.

Zdroj: Twitter