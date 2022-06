Beta akční střílečky Call of Duty: Modern Warfare 2 nejspíše dorazí už v srpnu

Prozrazuje to klasický leaker Amazon.

Před pár dny jsme se dočkali plnohodnotného odhalení letošního dílu akční série Call of Duty a i když jsme si pochutnali na záběrech ze hry, o multiplayeru zatím nevíme vůbec nic. Naštěstí je tu Amazon a jeho pravidelná štreka úniků, která se tentokrát týká betatestu Modern Warfare 2.

Podle profilu hry do něj totiž dostanete přístup v případě předobjednání titulu a betatest by měl startovat 15. srpna letošního roku, což samozřejmě prozatím nebylo oficiálně potvrzeno. Podle obchodu také dorazí beta jako první na platformy Playstation, což by nebylo poprvé. Už dříve mělo Activision se Sony spolupráci a časovou exkluzivitu. Počkejme si tedy na potvrzení.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází koncem roku pro PC a obě generace konzolí.