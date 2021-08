Beta Diabla II Resurrected bude nakonec ještě dříve. Blizzard odhalil oficiální datum

Včera jsme vás informovali o úniku z Microsoft Store, který uváděl, že beta Diabla II Resurrected odstartuje 17. srpna. Pravda je ale nakonec jiná. Blizzard dnes přišel s oficiálním oznámením. Pokud jste si hru předobjednali, tak se do hraní můžete pustit už tento pátek.

The road to launch begins.



💀 Early Access Beta: 8/13 - 8/16

⚔️ Open Beta: 8/20 - 8/22

🔥 Launch Day: 9/23



📜 https://t.co/FXox59Pt6d pic.twitter.com/S8VQ2UWUDl — Diablo (@Diablo) August 10, 2021

Uzavřená beta bude trvat do 16. srpna. Od 20. do 22. srpna se pak brány pekelné otevřou všem hráčům. Bohužel to ale neplatí pro Nintendo Switch. Jinak beta poběží na PC, Xboxu One, Xboxu Series S|X, PS4 a PS5.

Mobilní rubačka Diablo Immortal se odkládá na příští rok

Jak Blizzard ještě na závěr připomíná, na vydání plné hry se můžete těšit 23. září. Tentokrát už na všech platformách včetně Switche. Veškeré detaily pak najdete v oficiálním FAQ.