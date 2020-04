Beta verze Minecraft s RTX pro Windows přinese ray tracing milionům hráčů

Miliony hráčů Minecraftu po celém světě dostanou možnost vyzkoušet si nejprodávanější hru historie v nové grafice. Minecraft s RTX se tento týden dostává do fáze open beta na Windows 10 a přinese realistické stínování, osvětlení i syté barvy.

„Spojili jsme síly s Mojang Studios, abychom do Minecraftu mohli přinést ray tracing nové generace i AI. A výsledky jsou opravdu ohromné,“ říká Jeff Fisher, seniorní viceprezident herní divize ve společnosti NVIDIA. „Komunita se na Minecraft s RTX velmi těší a my se nemůžeme dočkat, co v něm vytvoří.“

Od čtvrtečních 19.00 SEČ si hráči Minecraftu na Windows 10 budou moci stáhnout betu bezplatné aktualizace, která zpřístupní hru v nové grafické podobě s ray tracingem v reálném čase, realistickými materiály a NVIDIA DLSS 2.0.

NVIDIA také poskytne hráčům zdarma šestici nových světů, které lze zdarma stáhnout z Minecraft Marketplace. Hráči si tak budou moci vyzkoušet, co vše je možné vytvořit, pokud je v Minecraftu zapnut ray tracing v reálném čase. My jsme se do bety již ponořili a brzy vám přineseme rozsáhlou galerii, ve které se podíváme na vše podstatné z Minecraft RTX.

Zdroj: TZ