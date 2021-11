Bethesda oficiálně potvrdila Fallout 5. Počkáme si ale hodně dlouho

Ředitel Bethesda Game Studios, Todd Howard, se v rozhovoru pro IGN nechal slyšet, že Fallout 5 je v tuto chvíli oficiálně součástí dlouhodobých plánů studia a začíná tedy svou dlouhou cestu k vydání. Ta ale bude opravdu dlouhá, jelikož se titul bude muset zařadit za hry jako Starfield a The Elder Scrolls 6, který ještě ani nemá datum vydání.

Možnost pro další Fallout jsou ostatně široké. Bethesda nyní patří do rodiny herních studií Microsoftu, kam patří i Obsidian, původní tvůrce Fallout New Vegas. Je tedy možné, že se dalšího dílu ujmou externí tvůrci? Howard to nevylučuje.

Microsoft kupuje Bethesdu. Vývojáři sérií jako Fallout a Doom nyní patří pod Xbox

"Podívejte, Fallout je přirozenou DNA Bethesdy. Čas od času spolupracujeme s dalšími lidmi, nemohu říci, co se stane tentokrát," řekl Howard. "Máme na pátý díl zaplněnou stránku toho, co chceme udělat."

Prozatím se tedy soustřeďme na Starfield, který vyjde 11. listopadu příštího roku na PC a Xbox Series X/S.