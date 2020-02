Bety arénové týmovky Bleeding Edge se dočkáme na Valentýna

Nová akční týmová rubačka Bleeding Edge od britského studia Ninja Theory chystá první fázi uzavřeného beta testu, která proběhne už 14. února. Možnost vyzkoušet si titul připomínající Overwatch se šarvátkami na blízko si vyslouží například majitelé předobjednávek Bleeding Edge. Druhý test potom mohou nedočkavci vyhlížet 13.března.

Bleeding Edge: týmová akce od tvůrců Hellblade

Hráči, kteří si předobjednali Bleeding Edge budou mít aplikaci pro beta test dostupnou k předběžnému stažení. Kromě nich se do beta testu dostanou také účastníci technického alfa testu. Tvůrci ale upozorňují na to, že pokud jste pozvánku do technické alfy dostali od kamaráda, nebo jiného účastníka tohoto testu, přístup do bety zajištěný nemáte. Otestovat novou řezanici mohou také majitelé Xbox Game Passu na PC i Xboxu. Vyzkoušíte ochutnávkovou verzi této týmové akce?