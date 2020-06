Beyond Blue: máte rádi moře? | Recenze

Co baví Nádherná grafika

Relaxační

Můžete se i vzdělat Co vadí Jde jen o plavání, to nestačí každému 7 /10 Hodnocení

Nelze nedívat se na dokument o životě v oceánu a nežasnout nad tím, jak je to nádherné. Od korálových útesů po velryby, hlubiny moří nabízí různá tajemství. Některé to táhlo do mořského světa, jiní si dokonce potápění zkusili. Pro nás hráče se nabízí Beyond Blue.

O hře se toho upřímně moc napsat nedá. Fráze, že v recenzi vařím z vody, zde celkem platí. Je to o tom, že plavete. Beyond Blue je přesně tou hrou, která je zkrátka o pocitech.

Prozkoumejte moře

Příběh hra má, ale moc nevím jaký. Nechci, aby to působilo odmítavě a ignorantsky. Jde o to, že ani není důležitý. Nastiňuje charakter potápěčky a dokumentaristky a mluví o jejím dobrodružství pod hladinou oceánu. Dodává však pěknou atmosféru a víceméně se dá shrnout tak, že oceán je její život. Užijte si ho s ní.



Svět je nádherný a láká k prozkoumávání

A to provází celou hru. Moc tu neděláte, jen plavete a skenujete ryby. Žádné nebezpečí vám nehrozí, ani od žraloků. Ono to plavání není komplexní, máte futuristický potápěčský oblek, díky kterému je potápění hračka. Přístroje fungují na jednoduchém principu "zaměř a zmáčkni tlačítko". Je to jednoduchá hra, která jasně ukazuje – zde záleží na tom vizuálu.

Hra ani nenadchne, ale ani nezklame. Naservíruje takový ten základ. Je to o odpočinku, je to o moři.

No a ten jede. Hra je nádherná, sledovat chování ryb je fascinující a nejsem dokumentarista, ale věřím, že chování podmořských organizmů zvládli vývojáři na jedničku. Možná je oceán ještě víc pestrý než normálně, ale i tak tu pocítíte jak až chaotickou atmosféru korálových útesů, tak nekonečnou prázdnotu, ve které občas žasnete nad majestátní velrybou.

Naučte se něco nového

Hra je tím hodně edukativní. Skenováním ryb jak povinným, tak nepovinným způsobem zjišťujete nové informace. Možná by nebylo špatné, kdyby těch informací bylo ještě o něco víc. Mám pocit, že hra řekne jen ty základy, abyste si vytvořili nějakou představu. Pak musíte na Wikipedii. Co se mě ale týče, v akvaristice nevzdělán, dost nových věcí jsem vlastně fakt zjistil.



Hra není o výzvě, jen o vizuálu. To nestačí každému

Přičemž vývojářům se povedlo spojit hru s různými videi a dokumenty, takže se to dá doplnit i jinak. Do hry se dá vlastně opravdu hodně ponořit a číst mezi řádky o tom, co všechno se pod vodou děje a jaké komplikace mohou nastat. Ale neřekl bych, že je to primární. Hlavním cílem je užít si krásy moře.

Nečekejte mnoho

V podstatě jde o to, zda vám to stačí. Hra ani nenadchne, ale ani nezklame. Naservíruje takový ten základ. Je to o odpočinku, je to o moři. Může to bohatě stačit. Ale hodnocení se přirozeně vyvinulo k té 7/10. Pro mě tato hra není, pro vás třeba ano.

Co mohu říct je, že jsem neměl žádné vážné bugy, hra je krásná a plynulá. Vývojářům se povedlo vytvořit ideální prostředí pro průzkum oceánu. Zážitek je ale takový poloviční. Při hraní člověk nějak cítí, že by chtěl víc. Hrát hru bez nějakého cíle pro mě působí divně, ale víc her si na tom zakládá a pomůže vám to relaxovat.