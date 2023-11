Beyond Good & Evil dostane výroční edici po 20 letech. Předčasně se objevila na Xboxu

Už koncem léta naznačovalo znovuvydání hry Beyond Good & Evil od Ubisoftu hodnocení společnosti ESRB. Jen pár dní zpátky se na Xboxu objevily achievementy k 20th Anniversary Edition. Jako by těch úniků nebylo dostatek, tak se v obchodě Xboxu následně objevila rovnou celá karta hry a některým hráčům s předplatným Ubisoft+ se ji podařilo stáhnout. Nyní už ji tam ale nenajdete. Následně konečně přišlo oficiální oznámení od Ubisoftu, podle kterého nová verze Beyond Good & Evil vyjde začátkem příštího roku.

Nová verze má bez problému běžet v rozlišení 4K při 60 FPS. Grafika bude celkově vylepšená, stejně jako ovládání a zvuk. Přibyde také nová funkce automatického ukládání a sdílení uložených pozic, což jasně naznačuje, že se tato edice podívá vedle Xboxu i na ostatní platformy.

Během Jadeina dobrodružství budete moci narazit na nové odměny a své zkušenosti můžete otestovat v módu určeném pro speedrunování. A samozřejmě ani již zmíněné achievementy tady chybět nebudou. Můžete se také dozvědět zajímavosti z vývoje, které Ubisoft zabalil do výroční galerie.

Původně vyšlo Beyond Good & Evil v roce 2003 na PC, PlayStation 2, Xbox a GameCube. Poté v roce 2011 vyšlo znovu ve verzích pro třetí PlayStation a Xbox 360. Rádi vidíme, že si tuhle výbornou akční adventuru budou moci zahrát i hráči na aktuálních platformách, ale kde je pokračování? Na tuhle otázku dost možná ani Ubisoft nezná odpověď. Poté, co druhý díl oživili v roce 2017, se po něm nedlouho poté zase slehla zem a nevypadá to, že by v dohledné době měl spatřit světlo světa.

Zdroj: VGC