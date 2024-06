Beyond Good & Evil se po 20 letech vrátí s přeleštěnou edicí už za týden. Najdeme v ní i novou příběhovou misi

Informace ohledně připravované výroční edice klasické akční adventury od Ubisoftu začaly prosakovat už loni na podzim. Podle všeho jsme se jí měli dočkat už dřív, ale nakonec to dopadlo tak, že tady máme oznámení a od vydání nás dělí už jen týden. Kromě toho, že Anniversary Edition nabídne lepší grafiku, nové funkce a dodatečný obsah, to také znamená, že se objeví na nových platformách. Kromě PC vychází 25. června také na PlayStation, 4 PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Pro Ubisoft to nejspíš nebylo dostatečně velké oznámení na vlastní prezentaci Forward. Místo toho jsme se o ní dozvěděli v rámci Limited Run Games showcase, kde rovnou padlo, že výroční edice bude také k dostání ve fyzických verzích. Pro ty nejvěrnější fanoušky pak bude v prodeji i sběratelská edice. Předobjednávky se spouští 12. července na stránkách prodejce.

Dobrodružství na Hillysu si díky vylepšením budeme moci projít v rozlišení 4k při 60 FPS. Do hry navíc přibylo několik vychytávek, které dělají hraní příjemnější. Sem patří například automatické ukládání, sdílení uložených pozic skrz platformy a vylepšené ovládání na gamepadu i s klávesnicí a myší. Skrz galerii si pak můžeme projít různé zajímavosti z průběhu vývoje. Zároveň v nabídce najdete také mód pro speedrunnery, tedy pro hráče, kteří se snaží projít hru v co nejkratším čase.

Přídavků se ale dočká i obsah jako takový. V novém lovu se budeme moci dozvědět novinky ohledně minulosti hlavní hrdinky Jade. Spolu s tím lze získat také dodatečné kosmetické odměny. Tato mise má lépe propojit příběh prvního a druhého dílu. Podle Ubisoftu tedy dvojka ještě stále existuje, i když jsme ji řadu let na scéně neviděli a nevypadá to, že by se nám měla dostat do rukou během následujících let. Zatím se tedy musíme spokojit s novou verzí jedničky. Pokud jste Beyond Good & Evil nehráli, rozhodně byste to měli napravit.