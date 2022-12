Bílé Vánoce i bez sněhové nadílky. Vybrali jsme nejlepší zasněžené herní světy

Pokud zrovna u vás na Vánoce nenapadne, tak nemusíte věšet hlavu. Je tady spousta virtuálních světů, kam se můžete za sněhem vydat.

Mafia II Druhá Mafia se stejně jako první díl považuje za jednu z nejlepších českých her. Příběh Vita Scaletty se v době vydání sice hráčům tolik nezamlouval, ale časem se dočkal uznání. Mimo jiné se o to zasloužilo také výborně zpracované město Empire Bay, které obzvlášť v zimním období vypadá kouzelně. Mise, během kterých je vše zapadané sněhem, autům podkluzují kola na ledě a chodci padají na chodnících, jsou naše nejoblíbenější. Jen škoda, že město nebylo využité naplno ani zdaleka. Ještě než se podíváme do Empire Bay, nás čeká mise na Sicílii, kam Vito odešel bojovat poté, co ho chytili při loupeži. Kámoš Joe ho ale po jeho zranění už zpět na bojiště nepustí. Nebezpečí tím pro něj ale nekončí, protože potřebuje splatit dluhy svého otce a na to potřebuje víc peněz, než si vydělá běžnou prací. A tak začínají jeho eskapády s trojicí mafiánských rodin. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 28 693 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: akční adventura, historická hra, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Průměrná doba hraní: 17 h (hlavní příběh), 51 h (kompletní obsah)

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: 2K Czech

Datum vydání: 23. 8. 2010 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG, Apple App Store

Frostpunk Nastala nová doba ledová a celá planeta je pokrytá ledem. Vy se stáváte vůdcem jedné z posledních skupin přeživším a musíte zajistit, aby se udrželi při životě i nadále. To znamená zajistit dostatek jídla a tepla. To ale není to jediné, co máte na starosti. Rozhodujete o všem do posledního detailu včetně toho, jaká pravidla a zákony budou ve vaší komunitě platit. Lidé jsou nespokojení už od začátku a v průběhu hry se to s jejich mentálním stavem zrovna nelepší. Pokud jim budete jen přidávat práci a skrz zákony ze sebe dělat diktátora, tak se může jednoho dne stát, že vypukne vzpoura a je konec s celou vaší komunitou. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 70 539 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: strategie, akční adventura, hra o přežití, vládnutí

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 11 bit studios, Merge Games

Vývojář: 11 bit studios

Datum vydání: 24. 4. 2018 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 297 778 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, Epic

God of War: Ragnarok Fimbulwinter je v plném proudu a to znamená, že Midgard pokryl sníh a před zimou se člověk těžko schová. Kratos a Atreus se ale počasí rozhodně nezaleknou a pokračují ve svém příběhu, na jehož konci má dojít ke zničení všech 9 říší. Na rozdíl od předchozího dílu se v Ragnaröku do každé z nich sami podíváme. Výborné vyprávění příběhu, během kterého neuvidíte jediný střih, opět doplňují souboje, kde už od začátku využijete Kratovu sekeru i čepele. Na bojišti vám budou pomáhat i další postavy. Kratos tentokrát celou hru necestuje pouze s Atreem. Ragnarök skrývá spoustu překvapení a byla by škoda, pokud byste je neobjevili na vlastní pěst. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 141 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 79 % (z 6 554 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: otevřený svět, akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 35 h (hlavní příběh), 48 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 9. 11. 2022 (pro PlayStation 5)

SnowRunner Autoři této vytáhli s těžkou technikou do nepříznivého prostředí už v MudRunneru. U duchovního nástupce je jasné, kam budou směřovat naše kroky jakožto řidiče kamionů, tahačů i terénních aut. Kromě bažin a močálů se ve SnowRunneru brodíte i sněhovými závějemi. Zima ale skrývá ale i další nástrahy, takže při přepravě některé zásilky budete muset překonat třeba zamrzlé jezero. Usednout můžete za několik desítek různých strojů, mezi kterými jsou oficiálně licencované kousky od Fordu, Chevroletu nebo Freightlineru. Pokud vás prostředí pokoří, můžete se přepnout do jiného vozu a pokusit se zapadlý stroj osvobodit. V těchto případech se hodí pozvat do hry kamarády. SnowRunner podporuje kooperaci až pro 4 hráče. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 13 952 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: simulace, závodní hra, arkáda, dopravní hra, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Focus Home Interactive

Vývojář: Saber Interactive

Datum vydání: 28. 4. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

The Long Dark V The Long Dark se ocitnete uprostřed promrzlé pustiny. Zásob je málo, civilizace v nedohlednu a z lesů slyšíte výt vlky. Musíte přežít, ale podmínky k tomu opravdu nemáte jednoduché. V survival módu vás čeká nekonečné přežívání. Dokažte přírodě, že vás ani její nejnebezpečnější nástrahy nemají šanci dostat. Shánějte suroviny, vyrábějte vybavení a rozšiřujte svoje možnosti. Oproti tomu The Long Dark obsahuje také příběhový mód Wintermute. V něm hlavní roli sehrál pilot Will Mackenzie, který po nehodě ztratil kontakt s doktorkou Greenwood. Musí ji tedy najít a společně přežít nástrahy zamrzlé pustiny. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 13 950 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: simulace, akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Hinterland

Vývojář: Hinterland

Datum vydání: 1. 8. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Hidden & Dangerous 2 Taktická střílečka od Illusion Softwork, ve které se stanete velitelem speciální jednotky. Během druhé světové války se budete vydávat na mise do různých částí světa. Kromě Evropy zamíříte i do Afriky nebo na Myanmar. Jedna z misí vás zavede i do Čech do smyšlené obce Liptákov, což je odkaz na divadlo Járy Cimrmana. Stejně jako průběh mise je důležitá i příprava. Sami rozhodujete, co členové jednotky budou mít ve výbavě. Musíte být připraveni na každou situaci. Pokud narazíte na tank, tak se bez protitankových min nebo raketometu zkrátka neobejdete. Během hraní si můžete volně přepínat mezi pohledy z první a třetí osoby. Pro Hidden & Dangerous 2 vznikl také datadisk Sabre Squadron, který přidává 9 nových misí ve Francii, Africe nebo na Sicílii. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 548 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra, historická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: dabing, rozhraní, titulky

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 21. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam, GOG

Monster Hunter: World - Iceborne Série Monster Hunter se po dlouhé době s dílem World vrátila na velké platformy a návrat to byl opravdu povedený. To pak podtrhlo i velké rozšíření Iceborne, které naše lovce zavede do promrzlých krajin. Nová lokace ale není jediná novinka. K doposud neviděným monstrům se přidají staří známí ze starších dílů a s tím přichází i hromada zbrusu nového vybavení. Vedle toho se v této krajině nemůžete pohybovat jen tak. Neustále se musíte udržovat v teple pomocí bylinkového nápoje. Bylinek na výrobu je naštěstí v okolí dostatek, ale během lovu se může snadno stát nedostatkovým zbožím. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (55 % od 14 888 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 9. 1. 2020 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

The Elder Scrolls V: Skyrim Skyrim vyšel až absurdně hodně krát, ale je k tomu důvod. V tomhle herním světě můžete doslova žít. Hlavní příběh o zabíjení draků je na hře asi to nejméně zajímavé. Důležité jsou vedlejší úkoly, možnost práce, přidat se k různým frakcím a prožívat nové příběhy, mít dům a rodinu. Ve he můžete být mocným válečníkem, zručným kovářem či mocným mágem. Záleží jen na vás. Tento obrovský sandbox vás upoutá klidně na stovky hodin. Skyrim není lineární, je to vyloženě virtuální život, který vám pomůže vypnout od reálného světa. Akční hratelnost je dnes možná zastaralá, grafika by také chtěla oprášit. Komplexnost malebného Skyrimu naštěstí potěší i dnes. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 179 989 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: RPG, FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 114 h (hlavní příběh), 202 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: Bethesda Game Studios

Datum vydání: 10. 11. 2011 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG

Project Winter V Project Winter visí celý zážitek online kooperaci , sami totiž hru hrát nemůžete. Začíná tedy hra kočky s myší, přátelství a zrady ve snaze si zachovat život. Se svým týmem budete muset komunikovat, koordinovat pohyb, hledat úkryty, bojovat s divokou přírodou a živly a v neposlední řadě hledat zásoby. Vývojáři titul nazývají sociální průzkumnou hrou, ve které jde o příběh ve stejné míře jako o lidský faktor. Vše je pak zabaleno do unikátního cel shade grafického kabátku, který však rozhodně nešetří krvavými chvilkami. Pokud tedy dokážete sehnat lidi do týmu, jde o výborný zážitek. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 12 716 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Other Ocean Group

Vývojář: Other Ocean Interactive

Datum vydání: 23. 5. 2019 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Rise of the Tomb Raider Lara Croft se v roce 2013 vrátila do herního světa s novou trilogií. Rise of the Tomb Raider jakožto její druhý díl se povedl ze všech nejlépe. Lara si tentokrát brousí zuby na odhalení tajemství Kiteže, což je ztracené město z ruských legend. Na stopě jeho nalezení ale není sama. V patách má organizaci Trinity, která se nestará o to, jakým způsobem se dostane ke kýženému cíli. Zatímco dříve byl Tomb Raider hlavně o přestřelkách s nepřáteli, tady se Lara musí vypořádat i se samotným prostředím. Zdrojů nemá mnoho, a tak musí využívat vše, co jí přijde pod ruku. Samozřejmě nechybí ani hrobky s hádankami, jejíchž vyřešením se dostanete k nablýskaným pokladům. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 91 699 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Stadia, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 55 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Crystal Dynamics, Nixxes Software

Datum vydání: 28. 1. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, Apple App Store

Max Payne Studio Remedy sice vzniklo o pár let dříve, ale Max Payne byl teprve jeho druhým projektem, a to stačilo k tomu, aby se zapsalo do herní historie. Příběh o Maxovi, jehož žena a dcera byly zavražděny před třemi lety, je vyprávěný skrz sekvence v komiksovém stylu. Většinu času ale strávíte v čisté akci. Max Payne je střílečka z pohledu třetí osoby, kterých v té době nebylo mnoho. Navíc jako první přišel s novinkou v hratelnosti, což byl bullet time. Čas se kolem Maxe během jeho skoku zpomalil a hráč tak měl šanci vypořádat se i s náročnějšími situacemi. Mimo to zpomalení působilo velmi dobře a postupně se objevilo i v konkurenčních hrách, jako byl třeba český El Matador. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 9 049 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 2, PlayStation 4

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, arkáda

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 23. 7. 2001 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Until Dawn Výlet s partou kamarádů na chatu do lesů daleko od civilizace zní jako parádní odpočinek. Tak to zprvu vypadá i v Until Dawn. Netrvá ale dlouho a zdejší osazenstvo bojuje o holý život. Jakmile se setmělo, začaly se kolem chaty dít podivné věci a parta rychle zjistí, že ve zdejších lesích rozhodně nejsou sami. Until Dawn je jednou z her, kde záleží na vašich volbách. I když může v některých momentech působit spíše jako interaktivní film, tak je na vás, kolik členů party nakonec přežije noc. Stačí jeden špatně provedený quick-time event a může být s vaším oblíbencem amen. Postavám ve hře propůjčili obličeje i známí herci jako je Rami Malek. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 103 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 83 % (z 3 664 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, horor, hra o přežití, adventura, 3D hra, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 12 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání: 25. 8. 2015

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds Po prvním dobrodružství s Aloy jsme se v rozšíření Frozen Wild vydali do promrzlých krajin, kde pokračuje příběh apokalyptického světa, který místo zvířat brázdí mechanické napodobeniny. Kromě rozšíření příběhu a nové velké lokace tento datadisk přinesl i několik nových mechanických monster i vybavení, které proti nim Aloy může použít. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 64 488 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: RPG, akční adventura, akční RPG, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 6 h (hlavní příběh), 24 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání: 7. 11. 2017 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

South Park: The Fractured But Whole Parta dětí ze South Parku už má dost hry na hrdiny a elfy, a tak fantasy kostýmy vystřídají obleky superhrdinů. S tím přichází nová dobrodružství plné osobitého humoru, díky kterému se původní seriál stále těší takové oblibě. Pokud neholdujete černému a fekálnímu humoru, tak tohle rozhodně není pro vás. Do městečka přicházíte jako nováček, který si své místo v partě dětí musí vydobýt. Stejně jako v předchozím díle i tentokrát cestujete ulicemi se známými tvářemi dětí jako je Eric, Kenny nebo Kyle. Pro fanoušky seriálu je to opravdu ideální záležitost a i hráči RPG si ve Fractured But Whole přijdou na svoje. Oproti Stick of Truth byl totiž soubojový systém vylepšený. Už to není jen o sesílání útoků, ale musíte také počítat s vaší pozicí na bojišti. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 23 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 17 995 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 19 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft San Francisco

Datum vydání: 17. 10. 2017 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Animal Crossing: New Horizons Chtěli jste si někdy vybudovat vlastní tropický ráj? V Animal Crossingu máte možnost splnit si svůj sen. Společně s několika dalšími residenty se nastěhujete na neobydlený ostrov a upravit si ho můžete do posledního detailu. Pokud máte dost akčních her, New Horizons je výbornou volbou pro odpočinek. Velmi důležitým prvkem v hratelnosti je čas. Nové budovy se nepostaví hned, musíte počkat pár dní reálného času. Stejně tak se mění i den a noc nebo roční období. V průběhu celého roku probíhají tematické události. Od vydání hry do něj přibyla hromada obsahu včetně plavání, nových postav nebo možností, jak si své věci můžete upravit. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 111 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 56 % (z 6 497 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: Switch

Žánry: simulace, virtuální hra, virtuální život

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 45 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Nintendo

Vývojář: Nintendo

Datum vydání: 20. 3. 2020

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Nedlouho po prvním výborném Spider-Manovi od Insomniac Games jsme se dočkali menšího pokračování, které ale svými kvalitami rozhodně neurazí. Hlavní roli v něm hraje Miles Morales, novopečený pavoučí muž, který se se svými schopnostmi za pomoci Petera Parkera snaží naučit pracovat. Miles se zaplete do sporu energetické korporace a skupiny padouchů. Roli hlavního záporáka si i tentokrát střihla méně známá tvář. Je jím Tinkerer, proti kterému má ale Miles několik triků v rukávu. I když ho stejně jako Petera kousnul pavouk, tak má odlišné schopnosti. Patří mezi ně manipulace s elektřinou a neviditelnost. To všechno samozřejmě uvidíte přímo v akci. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 5 058 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 21 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 12. 11. 2020 (pro PlayStation 5) Digitální distribuce: Steam, Epic

Steep I když tady už máme duchovního nástupce Steepu v podobě Riders Republic, tak na promrzlé vrcholky Alp stále zvládá hráči představit tak jako žádná konkurence. Hory jsou zde naskenované podle reálných map, a tak se během pár kliknutí můžete podívat, jak to vypadá mezi jedněmi z nejvyšších vrcholků světa. Steep není žádnou simulací. Příjemně v sobě kombinuje arkádu s tím, že se musíte trochu snažit, abyste to dotáhli až do konce jednoho z mnoha závodů. Z počátku mu uškodil hlavně nedostatek obsahu. Dočkal se ale i několik DLC včetně oficiálně licencovaného rozšíření pro zimní olympijské hry. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 21 110 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: sportovní hra, Individual, Ski / Snowboard

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Annecy

Datum vydání: 2. 12. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Never Alone V této indie hře sledujeme příběh dívky Nuny a bílé lišky, kteří se snaží přežít na Aljašce. Tato logická plošinovka byla tvořena ve spolupráci s tamními původními obyvateli, takže skrz hru můžete nahlédnout do tamní kultury. Příběh je přímo inspirovaný zdejším folklórem, který koluje mezi původními obyvateli Aljašky po celé generace. Celou hru si můžete projít i v lokální kooperaci, kdy jeden hráč ovládá dívku, zatímco druhý se zhostí role lišky. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 5 234 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox One

Žánry: akční hra, plošinovka, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 3 h (hlavní příběh), 4 h (kompletní obsah)

Vydavatel: E-Line Media

Vývojář: Upper One Games

Datum vydání: 18. 11. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

I Am Setsuna V roli mladé ženy se pokusíme zachránit její lid. Pokud má na jejím ostrově přetrvat klid a mír, musí se dle tradice jednou za dekádu přinést oběť velkému nepříteli. Tentokrát přišla řada právě na Setsunu. Společně se svými ochránci se tedy vydává do vzdáleného kraje, kde má proběhnout rituál. I am Setsuna si jako inspiraci bere klasiky JRPG žánru v čele s legendárních Chrono Triggerem. Veselý příběh od tohoto dobrodružství rozhodně nečekejte. Děj je totiž psaný tím stylem, aby prozkoumal všechna zákoutí smutku. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 16 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (72 % od 1 293 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Switch

Žánry: RPG, japonský styl

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Tokyo RPG Factory

Datum vydání: 19. 7. 2016 (pro PC) Digitální distribuce: Steam

Kona V roce 1970 se přes jezero Atamipek v severní Kanadě prohnala zvláštní sněhová bouře. Nás do těchto krajin zavede v roli detektiva vyšetřování vandalismu, které nahlásil zbohatlík Hamilton. My se jakožto soukromé očko Carl Faubert pouštíme do pátrání, ale zápletka se od majetku pana Hamiltona nakonec rozroste kolem celé zdejší vesnice, kde se dějí nadpřirozené věci. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 2 135 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One

Žánry: akční adventura, adventura, 3D hra, střílečka FPS

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Deep Silver, Ravenscourt

Vývojář: Parabole

Datum vydání: 23. 3. 2017 (pro PlayStation 4) Digitální distribuce: Steam, GOG, Google Play

Subnautica: Below Zero Po výborné první Subnautice nás vývojáři z Unknown Worlds Entertainment vzali pod vodu ještě jednou v samostatném rozšíření Below Zero. V něm prozkoumáme doposud neobjevenou část planety 4546B. Nejsme ale první, kdo sem vkročil. V tomto zmrzlém kraji měli výzkumníci svoji stanici. Z neznámého důvodu ale v rychlosti svoje stanoviště opustili a my musíme zjistit, co je k tomu donutilo. Kromě průzkumu samozřejmě i tentokrát musíte myslet na přežití. K mechanikám z původní Subnauticy se navíc přidává nutnost mít dostatek tepla. Budete mít různé možnosti díky novému vybavení, jak se s neznámými nástrahami vypořádat. Při proplouvání neprozkoumanými vodami narazíte také na nové druhy ryb. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 66 264 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, akční adventura, sandbox

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Unknown Worlds Entertainment

Vývojář: Unknown Worlds Entertainment

Datum vydání: 14. 5. 2021 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic

Icewind Dale: Enhanced Edition Hluboko pod pohořím Spine of the World se rodí velké zlo. Abyste ho byli schopni zastavit ještě před tím, než se probere ve své plné síle, musíte se vydat do tohoto promrzlého regionu, kam se odváží jen ti nejodolnější a nejschopnější válečníci. Zmíněné zlo totiž není to jediné, co tady na vás číhá. Zvířata a obyvatelé těchto krajů se naučili krutosti a lstí, bez kterých by v těchto podmínkách jinak nepřežili. Icewind Dale je RPG ze staré školy, kdy cestujete s partou vícero hrdinů a vše vidíte z izometrického pohledu. Aby hraní bylo na moderních systémech pohodlnějších, rozhodně sáhněte po Enhanced Edition. Mimo jiné obsahuje i všechna rozšíření, nové vedlejší úkoly a desítky nových předmětů. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 2 188 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iPhone/iPad, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Interplay, Beamdog

Vývojář: Black Isle Studios, Beamdog, Overhaul Games

Datum vydání: 30. 10. 2014 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG, Google Play, Apple App Store

Batman: Arkham Origins I když Origins vyšlo až po prvních dvou dílech arkhamské série, tak se v něm podíváme do dob, kdy byl Batman mladší než v dobách naší první společné návštěvy v arkhamském blázinci. Bruce Wayne tedy ještě není ten temný rytíř, ze kterého má celé gothamské podsvětí nahnáno a hodlá mu to i patřičně dokázat. Na štědrý večer si pro něj připravila překvapení skupina nejlepších vrahů. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 26 985 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Wii U, Xbox 360

Žánry: akční adventura, fantasy, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 39 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Iron Galaxy Studios

Datum vydání: 24. 10. 2013 (pro PC) Digitální distribuce: Steam, GOG