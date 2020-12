BioWare opouští další vývojáři, odchází Hudson i Darrah

Už delší dobu to se studiem BioWare nevypadá dobře. K vydání Anthem byli vývojáři dotlačeni a skončilo to nevalně. Poté se cosi zlomilo a studio začal opouštět jeden vývojář za druhým. Před pár měsíci to vypadalo, že už se situace stabilizovala, na cestě je vylepšený Anthem a chystají se i pokračování kultovních sérií Dragon Age a Mass Effect.

BioWare nám konečně poskytl první pohled na čtvrtý díl Dragon Age

Ale ono ejhle. Svůj odchod oznámil generální manažer studia Casey Hudson. Oznámení na oficiálních stránkách mluví o tom, že chce Hudson jednoduše vyzkoušet něco jiného a jeho odchod není spojen s problémy posledních let.

Hudson mimo jiné odhalil také to, že se na odchod chystá i producent Mark Darrah, který pracoval ve studiu od roku 1998. To je ostatně jen špičkou ledovce po dřívějších odchodech. V roce 2019 studio opustil vedoucí producent Ben Irving a vedoucí divize live služeb Chad Robertson.

Co bude dál ukáže až čas.