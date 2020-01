Black Desert Mobile: orgie herních nadšenců | Recenze

Co baví Obrovský herní svět

Povedené grafické zpracování

Komplexní hratelnost

Zábavný soubojový systém

Hra je zdarma Co vadí Těžké začátky

Pro někoho až příliš obsáhlé 9 /10 Hodnocení

Ve spojitosti s mobilními hrami povětšinou očekáváme menší tituly s kratší trvanlivostí, které vynikají především díky své snadné a okamžité použitelnosti v terénu, na WC, v MHD apod. Nejde určitě o pravidlo, ale málokdy se setkáme na mobilním zařízení s nějakým skutečně obsáhlým titulem, který by se mohl přibližovat klasickým hrám známým z PC či herních konzolí.



Vybírat lze z pěti dostupných a upravitelných tříd

I tak ovšem nějaké ty výjimky najít lze, zejména potom v MMORPG vodách. Jedním z takových titulů je rozhodně dlouho očekávaný velikán Black Desert Mobile. Jedná se pochopitelně o mobilní verzi známého korejského MMORPG Black Desert Online od vývojářského týmu Pearl Abyss, kterou můžeme datovat do let 2015, respektive 2016 v závislosti na regionu.

Menší, přesto ohromující

O Black Desert Online toho bylo napsáno za uplynulé roky více než dost a je třeba říct, že titul byl hráči i recenzenty přijat veskrze kladně, neboť si povětšinou odnášel známky okolo 7 bodů, což je rozhodně slušný nadprůměr. Pro hru byla signifikantní především poměrně slušná propracovanost a grafická stránka hry, naopak k minusům byl často přičítán model pay-to-win, či ne zrovna vlídný přístup pro úplné nováčky.

Mobilní verze hry je tak vlastně logické vyústění herního trhu, kdy chuť na hraní her, zejména potom těch online, stále roste, naopak času na takovou zábavu je stále méně a méně. Ideálním řešením je potom přenesení již známého světa na mobilní platformy. Z jedné strany by se taková investice mohla zdát trochu riskantní, pravdou však je, že u prověřené a zaběhlé značky, kterou Black Desert Online jistě je, jde vlastně o sázku na jistotu.



Titul vypadá po grafické stránce opravdu slušně

Nejde o žádný experiment či zkoušku trhu, jako spíše o přirozenou reakci a sázku na jistotu. První kolo již titul absolvoval úspěšně, následné kroky jsou spíše evolučním vyústěním a podporou stávajícího bohatství. Za stávající situace okolo Black Desert Online vlastně takové počínání nemůžeme hodnotit jako krok do neznáma, ale spíše jako chytrou podporu a rozšíření vlastního produktu.

Stahovat jen na Wi-Fi

Nikoho tak jistě nepřekvapí, že Black Desert Mobile představuje snahu o co možná nejvěrnější přenesení původního titulu na mobilní platformu, a to při zachování klíčových prvků. Opět tedy dostáváme do rukou masivní MMORPG titul, který není určen pro občasné hráče, ale spíše pro ty, kteří jsou ochotni s hrou trávit klidně i desítky hodin. Už samotný datový balík přesahující 3 GB naznačuje, že tady půjde o něco skutečně velkého. A také že ano. Chystáte-li se tedy na zkoušku této hry, počítejte s tím, že se do hry nepodíváte okamžitě. Pochopitelně vše záleží na rychlosti připojení. Naštěstí vývojáři připojili primitivní, avšak chytlavou minihru, která dokáže tento čas zkrátit.

"Už samotný datový balík přesahující 3 GB naznačuje, že tady půjde o něco skutečně velkého"

Po celou dobu instalace však stejně budete skrytě přemýšlet hlavně nad tím, jak může mít mobilní hra více jak 3 GB. Ne snad, že by neexistovaly větší, ale člověka to vždy zarazí a zapřemýšlí, co ho vlastně může čekat.



Těšit se můžete na fůru zajímavých bossů

Již krátce po samotném spuštění ovšem začne každému docházet, že tady se rozhodně nejedná o nějakou rychlokvašku na toaletní hraní, ale o opravdu obsáhlý titul, a to ve všech směrech. Samotná hra začíná výběrem jedné z pěti tříd. Dostupné jsou Witch, Valkyrie, Giant, Ranger a Warrior, takže víceméně očekávatelná sestavička, ze které si vyberou pravděpodobně i ti nejnáročnější. Tím však prvotní kroky ve hře nekončí, neboť připraven je také poměrně solidně zpracovaný editor postavy, který je na mobilní poměry až nečekaně obsáhlý.



Dostupný je překvapivě i foto režim

Mimo obligátní výšku či váhu postavy můžete měnit např. i tvar či šířku očí. Jedná se tak vlastně o klasický editor vzhledu herní postavy, jak jej známe z jiných her. Vývojáři nezašli pochopitelně do žádných extrémů, i tak jsou dostupné možnosti opravdu nadstandardní. Následně už zbývá jen zvolit si jméno a připojit se k některému k dostupných serverů. Samozřejmostí je u podobného titulu nutnost připojení k internetu, milovníci offline hraní tak příliš nepochodí.

První krůčky

První krůčky po herním světě rychle napovídají, co můžeme následující hodiny očekávat. Prvotně musíme vyzdvihnout povedenou grafickou stránku hry, která na mobilní poměry rozhodně vyčnívá. Tvrdí-li snad někdo opak, lže si do kapsy. Celý dojem určitě kazí tak trochu nepříjemné rozmazávání, vše je ale opět hodně závislé na vašem zařízení. Osobně od mobilního titulu neočekávám nějaké super orgie, proto mi grafické podání, které vydřel Huawei P30 Lite stačilo s přehledem. Naprosto s přehledem pak titul zvládly modely Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact. Na kvalitní hraní vám tedy stačí i telefon střední třídy.



První krůčky ve hře můžou mnohé odradit

Samozřejmostí jsou také poměrně slušné možnosti v rámci nastavování. Grafická stránka hry je zkrátka jedním z velkých lákadel. Hra je barevná, plynulá a obsahuje spousty atraktivních animací, které u mobilních her nejsou rozhodně standardem. Daní za to je pochopitelně poměrně rychlé zahřívání mobilního telefonu či rychlejší úbytek baterie, nicméně kdo chce hrát, musí s něčím takovým počítat.

Titul je určen výhradně do rukou trpělivých hráčů, kteří se chtějí učit, poznávat a především objevovat

Black Desert Mobile je ale především o obrovském herním světě a bohatém obsahu. Nutno také poznamenat, že titul je určen výhradně do rukou trpělivých hráčů, kteří se chtějí učit, poznávat a především objevovat. Samotnou výzvou je již pochopení základních mechanismů hry, které rozhodně neprostoupíte za jedno odpoledne. Hra má naštěstí poměrně detailně zpracovaný tutoriál, který vás povede za ručičku v průběhu celého hraní. Vězte však, že to zprvu není žádný med. Informací je skutečně mnoho a možností stejně tak. Důležité je nenechat se odradit a vstřebávat veškeré informace. Odměna se dostaví brzy.

Čím větší, tím lepší

Pohyb v otevřeném světě je uskutečňován pomocí kurzorového kříže v levém spodním rohu, bojové dovednosti potom nalezneme v pravém spodním rohu. Ovládání je poměrně pohodlné a přes velké množství prvků celkem přesné. Dokáži si však představit, že na menších mobilních zařízeních může často docházet k přehmatům, zejména v akčních pasážích, 6 palců je tak dle mého názoru ideální řešení.

Díky větší obrazovce tak budete moci ocenit jak efektnost, tak komplexnost a plynulost soubojů. Ty jsou nejen zábavné, ale hlavně dobře vypadají. Možností je skutečně mnoho, povedené animace vše podporují.



Budování vesnic je další zábavná složka hry

Jak jsme již naznačili, hra vyniká zejména pro svojí nezvykle barvitou komplexnost. Za plnění jednotlivých questů budete odměňováni ziskem XP, které následně začnou odemykat nové a nové možnosti. Black Desert Mobile se neotevírá během úvodního tutoriálu, ale odemyká hráčům další možnosti během celého hraní. Obsah je tak dávkován skutečně plynule, ale hlavně bohatě.

Black Desert Mobile se neotevírá během úvodního tutoriálu, ale odemyká hráčům další možnosti během celého hraní

V průběhu levelování vaší postavy tak budou neustále odemykány nové možnosti, funkce, kouzla, crafting, vylepšování, učení apod. Uspokojeni budou i ti nejnáročnější. Celá herní obrazovka je doslova posetá jednotlivými volbami, které mnohdy můžou přerůstat přes hlavu. Svět Black Desert není pouze o plnění questů, ale především o péči o vlastní postavu či prozkoumávání herního světa.



Obsahu je opravdu mnoho a je třeba se jím prokousávat postupně

Ten lze prozkoumávat za pomoci vlastního pohybu, dostupný je pochopitelně i tzv. auto questing, který se postará o automatický pohyb po herní mapě. Kliknete jen na daný úkol a čekáte, než postava doběhne na místo. Budete chránit vesnice, bojovat s nepřáteli, sbírat cenné předměty, zachraňovat postavy apod. Je na každém, zda-li možnost automatického cestování využije, je třeba si však uvědomit, že se auto questingem často můžeme připravit o mnoho skrytých možností.

Komplexnost nadevše

Mimo plnění questů hra nabízí také guildy, souboje s bossy, budování vlastních vesnic, obchodování, hájení teritorií, ochočování mazlíčků, těžbu surovin, studování a prohlubování vědomostí v nejrůznějších oblastech apod. Black Desert Mobile je v tomto ohledu skutečně hodně komplexní záležitostí, kterou si člověk musí vyzkoušet, aby pochopil. Připravte se však na těžko přístupný materiál, který bude neustále vyžadovat vaši pozornost.

Odměnou však bude opravdu komplexní hratelnost, která nabídne desítky a možná i stovky hodin herní zábavy. Vše si ovšem budete muset vydřít sami. Zmiňovaná komplexnost však není záležitostí pouze herního obsahu. Již jsme zmiňovali povedený editor postavy, slušné možnosti nastavení zobrazení, vývojáři dokonce zašli tak daleko, že implementovali i foto režim, což rozhodně není obvyklé. Navíc s poměrně slušnými možnostmi zahrnujícími úpravu času, úhlu kamery či přidání barevných filtrů.

Ocenit musíme také celkový model, který vývojáři zvolili. Hratelnost naštěstí nenarušují otravné reklamy, ani příliš agresivní politika in-game nákupů. Ano, ty ve hře jsou a rozhodně nepředstavují okrajovou záležitost, jenže to není určitě žádným překvapení. Jejich nákupem si určitě hratelnost usnadníte a také urychlíte postup, ale obejdete se i bez investice jediné koruny.

Verdikt Black Desert Mobile je opravdu hodně obsáhlou a komplexní hrou, která není určena pro netrpělivé hráče. Ohromí vás zejména velkým a uvěřitelným herním světem, povedenou grafikou a ohromujícími možnostmi v oblasti levelování vlastní postavy. V jádru se jedná o docela klasickou a průměrnou MMORPG hru, která však konkurenty strčí do kapsy především svojí až bláznivou propracovaností. Black Desert Mobile na druhou stranu rozhodně nemusí sednout každému, titul se může zdát mnohým složitý a až zbytečně nafouknutý. Jedno však vývojářům upřít nelze. Stvořili jednu z největších her, kterou si lze na mobilním telefonu zahrát. A to rozhodně stojí za argument. Zbytek je již na vás.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.