Black Panther bude mít otevřený svět. EA novou marvelovku zmiňuje v inzerátech

EA má momentálně mimo jiné ve svých studiích ve výrobě několik her podle superhrdinských komiksů od Marvelu. V jedné z nich si hlavní roli střihne Black Panther. Na tomto projektu pracuje tým Cliffhanger Games. I když toho o samotné hře stále moc nevíme, trochu nám napovídají inzeráty na pracovní místa ve studiu.

Tím hlavním, co si z nich můžeme vzít, je, že herní Black Panther bude mít otevřený svět. Svět má být "dynamický a postupně se rozvíjející". Také má působit na hráče živě a co nejvěrnějším dojmem. Těžko z popisu ale soudit, jestli se skrz tento příběh budeme prohánět jen po Wakandě nebo zamíříme i do jiných částí světa.

Vedoucí studia Kevin Stephens nicméně už dříve řekl, že příběh bude tím nejdůležitějším. Než ale uvidíme jakýkoliv výsledek, bude to ještě trvat dlouho. Vypadá to, že Black Panther má od dokončení ještě dál než Iron Man, který vzniká u jejich kolegů ve studiu Motive. EA má každopádně nyní vícero projektů vedle svých vlastních značek a právě výplody spolupráce s Marvelem patří mezi nejočekávanější.