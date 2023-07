Black Panther dostane příběhovou akční adventuru. Vzniká v novém studiu Cliffhanger Games

Zatím jsme pořádně neviděli plody partnerství mezi Electronic Arts a Marvelem, ze kterého má vzejít minimálně trojice velkých her pro PC a konzole. Víme o dvou. Motive Studios pracují na adaptaci Iron Mana a dnes jsme se dozvěděli o akční adventuře z pohledu třetí osoby s Black Pantherem v hlavní roli, která vzniká v Cliffhanger Games, novém studiu v Seattlu. Vedení projektu se chopil Kevin Stephens, který dříve stál v čele studia Monolith Productions stojícím za výborným Shadow of Mordor.

Kromě toho, že půjde o singleplayerový příběh, který sami budeme moci v průběhu hraní ovlivnit, neznáme další podrobnosti. „Chceme, aby v naší hře hráči cítili, jaké to je být hoden role Black Panthera, a to unikátním způsobem, který je tažený příběhem a my v Cliffhanger Games chceme umožnit všem členům našeho týmu spolupracovat na oživení tohoto úžasného světa,“ uvedl s oznámením Stephens. Dále pokračuje s tím, že vývoj je stále v začátcích a mají před sebou dlouhou cestu, takže brzké vydání rozhodně neočekávejte.

Vedle veterána z Monolith Productions je studio složené z dalších zkušených vývojářů. Jeho členové se v minulosti podíleli na titulech, jako je Halo Infinite, Call of Duty nebo God of War. Celý projekt vzniká v těsné spolupráci s Marvel Games, které zaštiťuje všechny superhrdinské projekty.

Zdroj: Games Industry