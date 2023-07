Blade Runner se vrací do herního světa. Odvypráví příběh z doby mezi původním filmem a 2049

Značka Blade Runner nemá v herním světě z poslední doby zrovna dobrou reputaci. Vylepšená edice původní adventury nedopadla vůbec dobře. Pokud ji ale nebudeme počítat, tak se Blade Runner mezi hrami neobjevil od roku 1997. To hodlá změnit studio Annapurna Interactive se svojí novinkou jménem Blade Runner 2033: Labyrinth.

Příběh se odehrává po Black Outu, tedy v období mezi původním filmem a pokračováním 2049. Tvůrci zatím ohledně Labyrinthu moc neprozradili, ale má nám odpovědět na otázku, "co by dělal Blade Runner, kdyby už nebyli replikanti, které by mohl lovit".

Více informací se máme dozvědět v nadcházejících měsících. Rozhodně je to potřeba, protože zatím ani nedokážeme vyčíst, do jakého žánru bude nový Blade Runner spadat. Ať už půjde o akci nebo adventuru, jsme na něj tak jako tak zvědaví. Zatím je každopádně oznámena jen PC verze.