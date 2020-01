Bleeding Edge: týmová akce od tvůrců Hellblade

V posledních letech si Microsoft do své skupiny herních studií přidal hned několik zvučných jmen. Mezi nimi bylo i britské Ninja Theory, autoři her jako je Hellblade: Senua’s Sacrifice nebo DMC: Devil May Cry. Obecně se od těchto spoluprací očekávalo to, že Microsoft chce konkurovat Sony vlastními velkými exkluzivitami, díky kterým má PlayStation stále značnou převahu. Nejspíš ale nikdo z fanoušků nepředpokládal, že první, co od Ninja Theory pod záštitou Microsoftu vzejde, bude multiplayerová týmová mlátička. Je vůbec na tomto poli ještě prostor pro novou značku, když tady máme konkurenci jako je Overwatch?

Na první pohled je jasně vidět, že Bleeding Edge míří na podobnou cílovou skupinu, jako právě Overwatch. V dosti stylizované grafice hrajete v týmu 4 vs 4 různé módy na rozmanitých mapách. Na výběr máte ze 12 hratelných postav, které mají unikátní schopnosti. Z pohledu třetí osoby se pak budete mezi sebou rubat hlavně v potyčkách na blízko. Na tom je hratelnost Bleeding Edge celkově založená. Zatímco ostatní hry v tomto žánru jsou převážně FPS střílečky, tady si konflikty vyříkáte pěkně zblízka. Na druhou stranu tady ale najdete i postavy, které mají schopnosti použitelné na dálku. Díky tomuto přístupu si kreativní ředitelka projektu Rahni Tucker myslí, že se jim podaří zaplnit díru na trhu multiplayerových akcí.

Postavy pak ještě budou rozděleny do tří tříd. Jejich role jsou jasné už podle jmen. Asasíni budou rychlí, vražední a moc toho nevydrží. Tanci zase nebudou dávat takové poškození, ale ustojí toho znatelně víc. Supporti pak budou stát po boku týmu a pomáhat, jak jen mohou.

Tento titul bude vzhledem k jeho pojetí těžké brát vážně. Postavy jsou totiž dosti ulítlé. Vypadá to, že se vývojáři inspirovali například u série Borderlands. Z dosavadních dojmů se ale zdá, že jejich zpracování tohoto stylu nedopadlo úplně dobře, a to, co bylo zamýšleno jako vtipné, působí spíše trapně.

Jestli jste doufali, že Ninja Theory přijde s příběhovou singleplayerovkou, tak tohle není nic pro vás. Bleeding Edge je čistě multiplayerová záležitost. Vzhledem k tomu, že nyní patří pod Microsoft, vyjde pouze na PC a Xbox One. Hráči na PlayStationu si tedy mohou nechat zajít chuť.

Stejně jako všechny ostatní exkluzivity od Microsoftu, bude i Bleeding Edge od prvního dne vydání k dispozici v předplatném Xbox Game Pass. Na první pohled to může vypadat, že jde o free-to-play záležitost, ale pokud nemáte předplacený Game Pass, musíte si zaplatit. Funguje to na podobném principu, jako již několikrát zmiňovaný Overwatch.

Mimo to nebudou chybět ani mikrotransakce. Ty by neměly nijak ovlivnit hratelnost a dávat výhody oproti ostatním hráčům, kteří si nezaplatili. Bude se to tedy týkat pouze kosmetických úprav pro postavy. Ostatní updaty včetně nových map pak budou pro všechny hráče dostupné zdarma.

Pokud chcete mít všechno pěkně pohromadě ve své Steam knihovničce, budete si do ní moci přidat i Bleeding Edge. Vypadá to totiž, že doba, kdy hry od Microsoftu byly na PC dostupné pouze přes jejich Microsoft Store, už skončila, a tak se jejich tituly budou objevovat i na jiné digitální distribuci.

Nevíme jak vás, ale nás tímhle Ninja Theory moc nenalákalo. V posledních letech stále častěji vidíme případy toho, že příběhové hry bez online prvků stále mají masivní úspěch a v žádném případě neumírají, jako to tvrdí některé osobnosti herního průmyslu. I tak se ale velká studia místo toho pouští do vývoje multiplayerových her. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že Ninja Theory vyvíjí i pokračování Hellblade. Jen aby se jejich plány po Bleeding Edge ještě nezměnily.

Celkově nám tento případ velmi připomíná Battleborn. Vůbec bychom se nedivili, kdybyste nevěděli, o čem je řeč. Jde o multiplayerovou týmovku od Gearboxu, která masivně pohořela poté, co se ukázalo, že na Overwatch nemá. Pár měsíců po vydání ji měsíčně hrálo mizivé množství hráčů a v posledních měsících minulého roku ji vydavatel stáhl z prodeje. Obáváme se, aby to s Bleeding Edge nedopadlo podobně. To je ale už těžké odhadovat. Podobně se spekuluje o každé hře a ve finále to klidně může být masivní úspěch.

Pokud se zadaří, nepochybně bude Bleeding Edge pokračovat i na příští generaci Xboxu. Jestli se potvrdí spekulace ohledně zpětné kompatibility, znamenalo by to, že byste si po nákupu nové konzole nemuseli kupovat novou verzi hry. Na jejich potvrzení nebo vyvrácení si ale ještě nějakou chvíli počkáme. Do hraní se každopádně budete moci pustit na PC a Xboxu One od 24. března letošního roku.