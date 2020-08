Blíží se první DLC pro DOOM Eternal, venku je nový trailer

Krom jména se toho o tomto DLC zatím tolik neví, nicméně plné představení je doslova za humny a proběhne 27. srpna v rámci Opening Night Live akce. Okolnosti však nasvědčují, že průběh kampaně bude rozdělen na dvě části a děj se bude odehrávat jak na planetě Urdak, tak i na Zemi.

A o co že v The Ancient Gods vlastně půjde? Přeci jen se nám v původní hře podařilo spasit lidstvo a potlačit démonické snahy o zničení všeho živého na Zemi, takže o co zase jde? Ale právě to je ten problém, protože v tuto chvíli měla být Země kompletně ovládána všemi možnými pekelnými potvorami a změnou tohoto osudu jsme narušili veškerou rovnováhu a naštvali samotné nebeské bohy.

No, takže další průšvih. DLC The Ancient Gods: Part One pro Doom Eternal zatím nedostalo své datum vydání, dozvědět více bychom se však mohli v rámci již zmíněné akce Opening Night Live, konající se 27. srpna.